Rasmussen coquetea con juego sin hits y Rays vencen 1-0 a Yankees en SDLA

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El mexicano Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, festeja su jonrón solitario en el primer juego de la serie divisional ante los Yankees de Nueva York, el sábado 3 de octubre de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Rasmussen retiró a 15 bateadores consecutivos antes de que Austin Wells pegara un doble con dos outs en la octava entrada, al conectar una línea apenas dentro de la línea de foul del jardín derecho ante un sinker adentro.

Rasmussen dominó a una alineación que anotó 18 carreras en una barrida de dos juegos sobre Boston en la Serie de Comodines y que además seguía sin contar con el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge, fuera de acción desde el 16 de septiembre por una lesión en la pantorrilla.

Rasmussen ponchó a 10 y dio dos bases por bolas en ocho entradas. Lanzó 69 de 101 pitcheos en zona de strike, provocando 23 swings fallidos.

Bryan Baker lanzó una novena entrada perfecta para apuntarse el salvamento y completar el juego de un solo hit.

El Juego 2 de la serie al mejor de cinco se disputará el lunes por la noche en Tropicana Field.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP