americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rasmussen coquetea con juego sin hits y Rays vencen 1-0 a Yankees en SDLA

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Drew Rasmussen no permitió un hit hasta que hubo dos outs en la octava entrada, el mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón ante Gerrit Cole y los Rays de Tampa Bay vencieron el sábado por la noche por 1-0 a los Yankees de Nueva York en su Serie Divisional de la Liga Americana.

El mexicano Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, festeja su jonrón solitario en el primer juego de la serie divisional ante los Yankees de Nueva York, el sábado 3 de octubre de 2026 (AP Foto/Chris OMeara)
El mexicano Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, festeja su jonrón solitario en el primer juego de la serie divisional ante los Yankees de Nueva York, el sábado 3 de octubre de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Rasmussen retiró a 15 bateadores consecutivos antes de que Austin Wells pegara un doble con dos outs en la octava entrada, al conectar una línea apenas dentro de la línea de foul del jardín derecho ante un sinker adentro.

Rasmussen dominó a una alineación que anotó 18 carreras en una barrida de dos juegos sobre Boston en la Serie de Comodines y que además seguía sin contar con el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge, fuera de acción desde el 16 de septiembre por una lesión en la pantorrilla.

Rasmussen ponchó a 10 y dio dos bases por bolas en ocho entradas. Lanzó 69 de 101 pitcheos en zona de strike, provocando 23 swings fallidos.

Bryan Baker lanzó una novena entrada perfecta para apuntarse el salvamento y completar el juego de un solo hit.

El Juego 2 de la serie al mejor de cinco se disputará el lunes por la noche en Tropicana Field.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

Guardia Costera de EEUU intercepta buque que transportaba combustible ilegalmente hacia Cuba
ULTIMA HORA

Guardia Costera de EEUU intercepta buque que transportaba combustible ilegalmente hacia Cuba

EEUU da luz verde a 1.457 vuelos chárter hacia Cuba desde Miami, Tampa y Houston

EEUU da luz verde a 1.457 vuelos chárter hacia Cuba desde Miami, Tampa y Houston

Empresa española Vima reduce operaciones en Cuba tras sanciones de EEUU contra GAESA

Empresa española Vima reduce operaciones en Cuba tras sanciones de EEUU contra GAESA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter