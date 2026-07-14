Rara ovación en Filadelfia para Justin Verlander en su último Juego de Estrellas

En una ocasión, les hizo un gesto obsceno en broma a los aficionados de los Filis cuando sus Astros de Houston estuvieron en Filadelfia para la Serie Mundial de 2022.

Verlander, de 43 años, fue uno de los pocos All-Stars que recibió una cálida ovación en Filadelfia la noche del martes, de parte de una multitud que disfrutaba abuchear a casi cualquier jugador que no vistiera el uniforme de los Filis.

Verlander tiene previsto retirarse al final de la temporada para poner el broche a una carrera que incluye tres premios Cy Young.

“En su décimo y último Juego de Estrellas, por favor den la bienvenida a Filadelfia a Justin Verlander”, señaló el locutor del sistema de sonido del estadio.

Verlander disfrutó la oportunidad de participar en algunas festividades finales y caminó por la alfombra roja del Juego de Estrellas por la tarde junto a su esposa, la modelo Kate Upton, y sus dos hijos pequeños.

La única mala noticia para Verlander es que el All-Star de los Tigres de Detroit no pudo lanzar en el juego mientras se recupera de una lesión en el tendón de la corva. Verlander, el jugador de mayor edad en las Grandes Ligas, firmó en febrero un contrato por un año por 13 millones de dólares para volver a los Tigres.

Solo ha realizado una apertura en una temporada devastada por las lesiones y fue nombrado al equipo All-Star como una Selección de Leyenda por el comisionado Rob Manfred. El toletero de los Filis Bryce Harper recibió ese honor en la Liga Nacional.

Estoy contento con el trabajo realizado. Espero poder sumarle de alguna manera en la segunda mitad. Cuando mire hacia atrás, sé que lo di todo”, expresó Verlander antes del juego.

Verlander tuvo marca de 183-115 de 2005 a 2017 con los Tigres. Ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2006 y tanto el MVP de la Liga Americana como el Cy Young en 2011. Ayudó a Detroit a llegar a la Serie Mundial en 2006 y 2012, además de cuatro títulos divisionales consecutivos de 2011 a 2014.

Verlander fue el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2017 en Houston y ayudó a los Astros a ganar la Serie Mundial ese año, y fue una pieza clave para ellos cuando conquistaron otro título en 2022. Ganó su segundo y tercer Cy Young en 2019 y 2022.

Verlander, quien también tuvo breves etapas con los Mets de Nueva York Mets y San Francisco, se mostró evasivo cuando le preguntaron qué gorra de equipo elegiría para su segura exaltación al Salón de la Fama.

“Al menos pude reducirlo a dos. Todavía no estoy ahí”, comentó Verlander entre risas.

Verlander se recostó relajado contra una pared del clubhouse junto a su casillero mientras reflexionaba sobre una carrera que lo consagró como quizá el mejor de su era.

Verlander tiene récord de por vida de 266-159 con efectividad de 3,33 en 556 aperturas a lo largo de 21 temporadas en las Grandes Ligas con los Tigres, Astros, Mets y Gigantes. Suma 3.554 ponches mientras lanzó 26 juegos completos, incluidos nueve blanqueadas.

Nada mal para un chico de Virginia a quien su familia envió a una academia de béisbol para ayudarlo a ganar fuerza en el brazo. Sus padres sabían tan poco sobre cómo guiar a un niño que mostraba potencial de Grandes Ligas que su padre, Richard, compró un tipo de manual de instrucción de lo más particular.

“Mi papá compró un libro de ‘Cómo lanzar para Dummies’. No estoy bromeando. Era como: OK, paso uno, retrocedes con el pie izquierdo. Paso dos, giras hacia este lado. Hacíamos eso en el patio delantero de mi casa porque se dio cuenta de que yo podía lanzar una piedra bastante lejos”, contó Verlander entre risas.

Resultó que, con un poco de ayuda en el camino, Verlander aprendió a lanzar una pelota de béisbol bastante fuerte.

Verlander solo espera que, en su última temporada, no haya lanzado ya la última.

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FUENTE: AP