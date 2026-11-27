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Scottie Barnes, de los Raptors de Toronto, reacciona tras recibir un golpe en la cara durante el encuentro del viernes 27 de noviembe de 2026 ante los Nets de Brooklyn (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Los Raptors terminaron el duelo con el puesto de comodín de la Conferencia Este con marca de 3-1, pero lo perdieron unos minutos después, cuando Atlanta venció a Boston. Los Celtics tenían una mejor diferencia de puntos que los Raptors.

Immanuel Quickley logró un triple-doble con 24 puntos, un máximo de la temporada de 14 asistencias y 10 rebotes por Toronto (7-11). Collin Murray-Boyles aportó 19 puntos y siete rebotes desde la banca.

Ja’Kobe Walter salió del partido en el tercer cuarto debido a una contusión en el cuádriceps derecho. Terminó con tres puntos, tres rebotes y tres asistencias en 24 minutos.

Julius Randle y Mikel Brown Jr. anotaron 21 tantos cada uno por Brooklyn (4-14). Michael Porter Jr. sumó 17 puntos.

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FUENTE: AP