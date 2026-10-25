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Raptors dejan fuera a Kawhi Leonard ante Timberwolves por hinchazón en rodilla izquierda

MINNEAPOLIS (AP) — La estrella alero de los Raptors de Toronto, Kawhi Leonard, no jugó en la derrota del equipo ante los Timberwolves de Minnesota la noche del domingo debido a una inflamación en la rodilla izquierda.

El delantero de los Raptors de Toronto, Kawhi Leonard, al centro, observa la jugada durante la segunda mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Timberwolves de Minnesota, el domingo 25 de octubre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim)
El delantero de los Raptors de Toronto, Kawhi Leonard, al centro, observa la jugada durante la segunda mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Timberwolves de Minnesota, el domingo 25 de octubre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

Leonard no apareció en el parte de lesionados de los Raptors hasta una hora antes del salto inicial en Minnesota. El equipo anunció que tenía un derrame, que es una acumulación anormal de exceso de líquido alrededor de la articulación.

El entrenador Darko Rajakovic señaló tras la derrota 117-94 ante los Timberwolves que Leonard se sometería a más pruebas médicas el lunes antes de que se determine el plazo para su regreso a la acción. El próximo partido de Toronto es en casa contra Orlando el miércoles.

Leonard, quien regresó esta temporada a los Raptors después de guiarlos al campeonato de la NBA en 2019, anotó 16 puntos con 7 de 20 en tiros de campo en 28 minutos en la victoria de Toronto en Washington el viernes. Sumó 23 puntos con 5 de 17 en tiros de campo en 24 minutos en el triunfo inaugural en Chicago la noche del miércoles.

El jugador de 35 años, que pasó las últimas siete temporadas con los Clippers de Los Ángeles, ha estado limitado por problemas de rodilla a lo largo de su destacada carrera de 15 años. El siete veces All-Star ha promediado apenas 53 partidos disputados por temporada regular desde su debut con los Spurs de San Antonio en 2011.

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FUENTE: AP

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