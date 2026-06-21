Rangnick no ve debilidades en Argentina; Austria deberá jugar "el mejor partido" de su historia

El técnico de Austria, el alemán Ralf Rangnick, sonríe durante la conferencia de prensa previa al partido contra Argentina por el Grupo J del Mundial el domingo 21 de junio, 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

“Mañana tenemos que dar nuestra mejor versión; tal vez debamos ofrecer la mejor actuación que mi equipo haya realizado jamás”, reconoció el entrenador alemán el domingo en la conferencia previa al duelo contra la Albiceleste en Dallas por la segunda fecha del Grupo J.

Ambos seleccionados resultaron vencedores en su debut en la Copa del Mundo . Argentina, campeona en 1978, 1986 y 2022, goleó 3-0 a Argelia con una actuación superlativa de su capitán Lionel Messi, que aportó los tres goles y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo (16).

Austria venció 3-1 a la debutante Jordania, en su regreso a la máxima competencia desde 1998. Fue además el primer triunfo austriaco en una Copa del Mundo desde 1990.

Un triunfo ante la soberana no sólo dejaría a los europeos a las puertas de los dieciseisavos de final, sino que darían un golpe inesperado ante una de las grandes favoritas.

“Tienen al mejor jugador de todos los tiempos en su equipo. Y mañana debemos demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial”, planteó el técnico de 67 años. “Eso significa que tenemos que ser muy fuertes tácticamente, pero también muy valientes y aportar mucha energía”.

Argentina, más que Messi

Al ser consultado sobre si el equipo comandado por Lionel Scaloni tenía alguna debilidad, Rangnick no se anduvo con vueltas.

“Hablemos primero de las debilidades, porque no las hay; no hemos observado ninguna. En cuanto a sus fortalezas, cuentan con jugadores individuales excepcionales”, valoró.

Si anota, Messi superaría a Klose como máximo anotador en mundiales, en el primero de los hitos que podría protagonizar en el estadio de los Cowboys de Dallas, justo en vísperas de su cumpleaños número 39. Si Argentina gana, el astro también se convertirá en el jugador con más victorias en la historia de la competencia, una marca que hoy también comparte con el alemán (17).

“Argentina es más que sólo Messi”, respondió Rangnick sobre la influencia del Diez en el equipo sudamericano. “Obvio, es un jugador que marca una gran diferencia, tal como lo hizo en su primer partido. Sin embargo, el equipo es excepcional en todas las posiciones y por eso nosotros, como equipo tenemos que rendir a un gran nivel”.

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FUENTE: AP