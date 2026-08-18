Rangers vencen 5-0 a Nacionales con buen pitcheo de Quantrill y jonrón de Foscue

Cal Quantrill, abridor de los Rangers de Texas, lanza en el encuentro del martes 18 de agosto de 2026 ante los Nacionales de Washington (AP Foto/LM Otero) AP

Quantrill (5-4) ponchó a cinco y no otorgó ninguna base por bolas.

Foscue disparó un jonrón de 400 pies por encima de la barda del jardín izquierdo en la segunda entrada para darle a Texas una ventaja de 2-0.

Wyatt Langford anotó la primera carrera del juego con un rodado para doble matanza de Jake Burger en el primer acto.

Los Rangers sumaron tres carreras más en el tercero.

Langford anotó con una jugada de selección tras un batazo de Brandon Nimmo para poner el duelo 3-0. Los Nacionales impugnaron la decisión, pero ésta se mantuvo tras una revisión.

Corey Seager anotó después de que Foscue recibió una base por bolas con las bases llenas y Corey Freeman conectó un sencillo productor para poner el 5-0.

Los Nacionales estuvieron cerca de anotar en la octava entrada después de que Nasim Nuñez conectó un sencillo y el emergente venezolano Andrés Chaparro pegó un doble de terreno para dejar corredores en posición de anotar con dos outs.

Jakob Junis entró a lanzar y ponchó al dominicano José Tena con tres lanzamientos para terminar la entrada y dejar a los corredores varados.

El abridor de los Nacionales, Jackson Kent (0-1), lanzó 3 2/3 entradas, en las que permitió ocho hits y cinco carreras limpias. Ponchó a tres y dio tres bases por bolas.

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FUENTE: AP