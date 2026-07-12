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Rangers de Texas ponen al lanzador Chris Martin en lista de lesionados por 15 días

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Los Rangers de Texas colocaron al relevista veterano Chris Martin en la lista de lesionados de 15 días el domingo por una lesión en el hombro derecho.

El pitcher de los Rangers de Texas Chris Martin lanza en la séptima entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el martes 7 de julio del 2026. (AP Foto/Julio Cortez)
El pitcher de los Rangers de Texas Chris Martin lanza en la séptima entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el martes 7 de julio del 2026. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Martin, de 40 años, ha permitido cinco carreras en 3 2/3 entradas en cuatro apariciones desde que fue activado el 4 de julio de la lista de lesionados tras el mismo problema en el hombro. Ha lanzado en 16 juegos esta temporada, con marca de 1-1, una efectividad de 9,00 y ha permitido 25 hits en 14 entradas.

El egresado de Arlington High realizó 49 apariciones la temporada pasada al iniciar su segunda etapa con el equipo de su ciudad natal, y consiguió dos de sus 16 salvamentos de por vida a lo largo de partes de 11 temporadas en las Grandes Ligas.

En el movimiento correspondiente en el roster, Texas llamó desde Triple-A Round Rock al derecho dominicano Emiliano Teodo. El pelotero de 25 años tenía marca de 3-3 en Round Rock con una efectividad de 3,76 en 35 apariciones como relevista.

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FUENTE: AP

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