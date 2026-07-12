Rangers de Texas ponen al lanzador Chris Martin en lista de lesionados por 15 días

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El pitcher de los Rangers de Texas Chris Martin lanza en la séptima entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el martes 7 de julio del 2026. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Martin, de 40 años, ha permitido cinco carreras en 3 2/3 entradas en cuatro apariciones desde que fue activado el 4 de julio de la lista de lesionados tras el mismo problema en el hombro. Ha lanzado en 16 juegos esta temporada, con marca de 1-1, una efectividad de 9,00 y ha permitido 25 hits en 14 entradas.

El egresado de Arlington High realizó 49 apariciones la temporada pasada al iniciar su segunda etapa con el equipo de su ciudad natal, y consiguió dos de sus 16 salvamentos de por vida a lo largo de partes de 11 temporadas en las Grandes Ligas.

En el movimiento correspondiente en el roster, Texas llamó desde Triple-A Round Rock al derecho dominicano Emiliano Teodo. El pelotero de 25 años tenía marca de 3-3 en Round Rock con una efectividad de 3,76 en 35 apariciones como relevista.

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FUENTE: AP