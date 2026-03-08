americateve

Rangers reclaman al jardinero Dairon Blanco de waivers de los Reales y Montgomery va a la IL

ARLINGTON, Texas (AP) — Los Rangers de Texas reclamaron al jardinero Dairon Blanco de la lista de waivers de los Reales de Kansas City el domingo y colocaron al zurdo Jordan Montgomery en la lista de lesionados de 60 días para hacerle espacio en el roster al cubano de 32 años.

ARCHIVO - El cubano Dairon Blanco, de los Reales de Kansas City, batea durante la tercera entrada de un juego de beisbol contra los Tigres de Detroit, el 31 de mayo de 2025, en Kansas City, Mo. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)
ARCHIVO - El cubano Dairon Blanco, de los Reales de Kansas City, batea durante la tercera entrada de un juego de beisbol contra los Tigres de Detroit, el 31 de mayo de 2025, en Kansas City, Mo. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

Blanco, a quien Kansas City designó para asignación la semana pasada, bateó para .257 con siete jonrones y 34 carreras impulsadas en 171 juegos de Grandes Ligas a lo largo de cuatro temporadas. Ha robado 59 bases en 73 intentos, y sus 64 apariciones como corredor emergente desde 2022 son la mayor cantidad en las mayores.

Blanco bateó para .253 y se robó 32 bases en Triple-A Omaha la temporada pasada.

Los Rangers firmaron a Montgomery con un contrato de un año el mes pasado mientras se recupera de una segunda cirugía de reconstrucción del codo. Integrante del único equipo campeón de la Serie Mundial de los Rangers en 2023, el zurdo tuvo marca de 4-2 con efectividad de 2.79 en 11 juegos de temporada regular con Texas después de que lo adquirieron en la fecha límite de cambios.

Ganó dos juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, incluido el séptimo y decisivo en Houston. Luego se fue en la agencia libre y firmó con los Diamondbacks, con quienes registró 8-7 y una efectividad de 6.23 en 2024 antes de perderse toda la temporada pasada.

En ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York , San Luis, Texas y Arizona, Montgomery tiene marca de 46-41 con efectividad de 4.03 en 166 juegos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

