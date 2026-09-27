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Rangers quedan eliminados el último día tras perder 6-4 ante Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Los Rangers de Texas quedaron eliminados de la contienda por la postemporada el último día de la campaña regular al perder 6-4 el domingo ante los Mellizos de Minnesota, que contaron con un jonrón y tres carreras impulsadas de Josh Bell para respaldar las siete entradas de labor de Dean Kremer, quien permitió una anotación.

Texas (80-82) necesitaba ganar y que Houston perdiera ante los Atléticos. Houston (80-81), que tenía el desempate divisional, ganaba 8-0 en la octava entrada cuando terminó el juego de los Rangers.

Minnesota terminó 77-85, una mejora de siete victorias en la primera temporada del mánager Derek Shelton.

Kremer (5-5) permitió tres hits y retiró a 15 de sus últimos 16 bateadores. Tuvo marca de 4-1 con efectividad de 3,48 en 10 aperturas después de que los Mellizos lo adquirieron de Baltimore el 1 de agosto.

El elevado de sacrificio de Bell en la primera entrada fue neutralizado por el jonrón solitario de Danny Jansen en la tercera por los Rangers. Bell puso a los Mellizos arriba de manera definitiva 3-1 con un jonrón de dos carreras ante el relevista Chase Silseth (0-2).

Texas utilizó a seis lanzadores en las primeras cinco entradas mientras el mánager Skip Schumaker intentaba aprovechar ventajas de emparejamientos, pero los Mellizos ampliaron su ventaja a 5-1 en la quinta. Walker Jenkins abrió con un sencillo ante Tyler Alexander. Luego entró Jakob Junis y dio base por bolas a tres de los siguientes cuatro bateadores, lo que forzó una carrera.

El venezolano Elias Díaz conectó un jonrón ante A.J. Minter en la octava, pero Royce Lewis pegó un jonrón solitario en la parte baja.

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