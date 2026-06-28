Rangers completan barrida de 4 juegos con triunfo de 3-2 ante Azulejos en mala racha

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El bateador designado de los Rangers de Texas, Joc Pederson, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario contra los Azulejos de Toronto durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el domingo 28 de junio de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP) AP

Josh Jung conectó un doble de dos outs ante Louis Varland (3-3) en la novena y Kelenic ingresó para correr.

El primer lanzamiento de Varland a Corey Seager rebotó delante del plato y se desvió tras golpear el guante del mexicano Alejandro Kirk. Al receptor le costó encontrar la pelota al principio, lo que permitió que Kelenic diera toda la vuelta y anotara la carrera decisiva.

Cole Winn (3-2) lanzó dos entradas para llevarse la victoria y Tyler Alexander cerró para su cuarto salvamento en cinco oportunidades.

Joc Pederson conectó un jonrón al primer lanzamiento del juego y el venezolano Elias Díaz añadió un sencillo impulsor de una carrera, mientras los Rangers ganaron por séptima vez en 10 juegos para llegar a .500 con marca de 42-42.

Texas ha conectado jonrones en 11 juegos consecutivos, su mejor racha de la temporada.

Los Rangers tienen marca de 32-10 esta temporada cuando anotan primero, y de 10-32 cuando el rival anota primero.___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP