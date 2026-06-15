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Rangers colocan a Corey Seager en lista de conmoción. Josh Smith vuelve tras meningitis

ARLINGTON, Texas (AP) — Los Rangers de Texas colocaron al campocorto Corey Seager en la lista de conmociones cerebrales de siete días, lo que despeja el camino para que el segunda base Josh Smith regrese tras una ausencia de seis semanas que incluyó un episodio de meningitis viral.

Corey Seager, de los Rangers de Texas, sigue con la mirada el vuelo de la pelota de un cuadrangular durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el jueves 11 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley)
Corey Seager, de los Rangers de Texas, sigue con la mirada el vuelo de la pelota de un cuadrangular durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el jueves 11 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley) AP

Smith estuvo disponible desde la banca la noche del lunes en casa contra Minnesota. El jugador de 28 años fue el segunda base titular antes de quedar fuera por lesiones en el glúteo y la muñeca a inicios de mayo, pero puede desempeñarse en las cuatro posiciones del cuadro interior y también ha sido jardinero para un equipo que actualmente lidia con varias lesiones.

La medida con Seager es retroactiva al viernes, un día después de que chocó con el receptor de Kansas City, Carter Jensen, mientras intentaba anotar desde primera base en un doble de Brandon Nimmo.

El dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial se mantuvo en el juego y conectó un jonrón.

El mánager de Texas, Skip Schumaker, comentó que Seager le mencionó que sentía dolor en la mandíbula mientras jugaba en la victoria 4-2 sobre los Reales; luego, el cinco veces All-Star empezó a reportar síntomas de conmoción cerebral después del partido.

Schumaker no quiso decir si cree que Seager estará listo cuando sea elegible para regresar el viernes en casa contra San Diego.

Smith ya estaba en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el glúteo derecho, mientras también lidiaba con inflamación en la muñeca izquierda, cuando fue hospitalizado hace aproximadamente un mes por meningitis viral tras sentirse mal. Se reincorporó al equipo a finales de mayo.

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