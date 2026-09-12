americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rangers anotan 6 en el 5to inning para vencer 6-2 a Diamondbacks y seguir en la pelea

PHOENIX (AP) — Ezequiel Durán conectó un sencillo de dos carreras y Wyatt Langford pegó un jonrón solitario durante una quinta entrada de seis anotaciones para que los Rangers de Texas doblegaran el sábado 6-2 a los Diamondbacks de Arizona e igualaran la serie de tres juegos.

El venezolano Elías Díaz, de los Rangers de Texas, festjea su sencillo productor ante los Diamondbacks de Arizona, el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)
El venezolano Elías Díaz, de los Rangers de Texas, festjea su sencillo productor ante los Diamondbacks de Arizona, el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los Rangers mejoraron a una foja de 73-76 y están apenas a dos juegos del último comodín de la Liga Americana pese a tener un récord por debajo de .500.

Arizona cayó a 79-70 y está a 1 1/2 juegos de los Padres de San Diego en la disputa por el último comodín de la Liga Nacional.

Texas aprovechó una apretada decisión tras la repetición que se resolvió a su favor durante la decisiva quinta entrada.

Los D-backs creían haber salido del apuro con la pizarra igualada 1-1 después de completar una doble matanza que habría terminado la entrada, pero el umpire de primera base Bill Miller decretó a Corey Seager quieto en la inicial, al señalar que el pie del lanzador Brandon Pfaadt no estaba sobre la base.

Arizona impugnó la decisión, pero la revisión de video resultó inconclusa y se mantuvo el fallo de Miller.

Tras la revisión, los Rangers anotaron cinco carreras más. El sencillo de dos carreras de Durán estuvo entre los batazos oportunos.

Pfaadt (7-3) permitió seis carreras con 10 hits en 6 2/3 entradas, en las que ponchó a siete.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: "Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón"

¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?: fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

"¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?": fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK EL PERRO ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK "EL PERRO" ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter