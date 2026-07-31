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Rangers activan a Corey Seager de la lista de lesionados antes de la serie con Astros

HOUSTON (AP) — El campocorto Corey Seager fue activado el viernes de la lista de lesionados, junto con varios otros movimientos realizados por los Rangers de Texas antes de su serie crucial con los Houston Astros.

Corey Seager, de los Rangers de Texas, sonríe en el dugout durante el juego de béisbol de Grandes Ligas en contra de los Marineros de Seattle, el domingo 26 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero)
Corey Seager, de los Rangers de Texas, sonríe en el dugout durante el juego de béisbol de Grandes Ligas en contra de los Marineros de Seattle, el domingo 26 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero) AP

Seager, de 32 años, se perdió los últimos 23 juegos por una inflamación en la parte baja de la espalda. Bateó de 5-1 con un jonrón en dos partidos de una asignación de rehabilitación con Doble-A Frisco a principios de esta semana, antes de reincorporarse al equipo por primera vez desde el 1 de julio.

Ha estado limitado a 51 juegos esta temporada. Fue colocado en la lista de lesionados de siete días el 15 de junio por una conmoción cerebral y se perdió 12 juegos, antes de lidiar con una inflamación en la espalda el 15 de mayo que lo mantuvo fuera durante 19 encuentros.

Esta temporada batea para .182 con 10 jonrones y 25 carreras impulsadas para los Rangers.

Los Rangers llegan a la serie del fin de semana en el primer lugar del Oeste de la Liga Americana y con una ventaja de medio juego sobre los Astros.

También el viernes, el lanzador derecho Chase Silseth se presentó con el equipo y fue añadido al roster activo tras un canje realizado el miércoles con los Angelinos.

Además, llamaron desde Triple-A Round Rock al derecho venezolano Luis Curvelo y enviaron a ligas menores al infielder Josh Smith y al derecho Winston Santos. El zurdo Marco Gonzales fue designado para asignación.

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