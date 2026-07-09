americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ranger Suárez queda fuera del Juego de Estrellas por lesión inguinal

CHICAGO (AP) — El lanzador venezolano de los Medias Rojas de Boston, Ranger Suárez, se perderá el Juego de Estrellas de la próxima semana después de que lo colocaran el jueves en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en la ingle izquierda.

El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Ranger Suárez, camina de regreso al dugout después de la primera entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 5 de julio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/William Liang)
El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Ranger Suárez, camina de regreso al dugout después de la primera entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 5 de julio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/William Liang) AP

La estancia de Suárez en la lista de lesionados se hizo retroactiva al lunes, un día después de que saliera del juego con dos outs en la tercera entrada en la victoria de Boston por 7-5 ante los Angelinos de Los Ángeles. El zurdo tiene marca de 4-3 con efectividad de 3,15 en 17 aperturas en su primera temporada tras firmar un contrato de 130 millones de dólares por cinco años con los Medias Rojas en la agencia libre.

Suárez, de 30 años, estaba programado para volver a lanzar el sábado ante los Mets de Nueva York.

“Está mostrando cierta mejoría, pero no lo suficiente como para que, si todavía hay algo de dolor y tirantez ahí, nos sintamos cómodos de que va a poder lanzar el sábado”, manifestó el mánager interino Chad Tracy.

Tracy indicó que el equipo está considerando varias opciones para la apertura en Nueva York, incluido Brayan Bello, quien fue enviado a Triple-A Worcester el mes pasado. Con la pausa del Juego de Estrellas acercándose, los Medias Rojas también podrían optar por un juego de bullpen.

Suárez también fue All-Star en 2024, pero se perdió el partido por rigidez en la espalda. El Clásico de Media Temporada de este año es el martes en Filadelfia, donde Suárez pasó sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas.

“Obviamente estoy triste. Quería poder ir allá, representar a mi equipo y también disfrutar el momento”, expresó Suárez a través de un traductor. “Pero creo que lo mejor para mí es cuidar mi cuerpo y eso es lo que voy a hacer”.

Suárez podría ser reemplazado en el equipo de la Liga Americana por el derecho de los Medias Rojas Sonny Gray, quien tiene marca de 10-1 con efectividad de 2,61 en 16 aperturas. Suárez comentó que tiene esperanzas de salir de la lista de lesionados tan pronto como sea elegible después del receso.

“Los cuatro días que tenemos de descanso, voy a hacer tratamiento y espero no perder ninguna (apertura), pero veremos cómo va”, señaló.

Boston ha ganado seis seguidos y 11 de sus últimos 13 en total tras su victoria por 2-1 sobre los Medias Blancas de Chicago en el cierre de una serie de tres juegos.

Los Medias Rojas jugaron sin el venezolano Willson Contreras, quien comenzó a cumplir una suspensión de cinco juegos por su papel en una pelea que vació las bancas contra Washington el 30 de junio. A Contreras le redujeron la suspensión en dos juegos después de apelar la decisión, y está habilitado para jugar en el Juego de Estrellas.

Contreras también estaba lidiando con algunas molestias después de que una bola de foul le pegara en el pie izquierdo durante la victoria del miércoles por la noche por 5-0. El toletero lidera al equipo con 20 jonrones y 61 carreras impulsadas.

“Intentaremos capear el temporal sin él y seguir jugando buen béisbol”, afirmó Tracy.

Mientras Contreras no estaba disponible, el segunda base Anthony Seigler volvió a la alineación un día después de una colisión en el plato con el receptor Kyle Teel. Se fue de 2-0 con una base por bolas en la victoria.

El infielder Brett Harris fue llamado desde Worcester y fue titular en lugar de Contreras en la primera base. Harris, de 28 años, fue adquirido en un canje con los Athletics el 1 de julio después de que lo designaran para asignación.

Harris conectó un grand slam durante una doble cartelera de ligas menores el miércoles y luego recibió la noticia de que subiría a los Medias Rojas. Se fue de 2-0 y recibió un pelotazo en su primer juego en Grandes Ligas desde el 8 de mayo.

“Acababa de conocer a la mayoría de los muchachos en Triple-A y ahora tengo que reiniciar el proceso aquí. Pero estoy emocionado”, dijo Harris.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter