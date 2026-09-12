Ranger Suárez lanza 7 entradas, Abreu pega doble de 2 carreras y Boston vence 5-1 a Reales

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El venezolano Ranger Suárez, de los Medias Rojas de Boston, festeja en la cueva tras cubrir la séptima entrada ante los Reales de Kansas City, el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Nick Sogard pegó un doble impulsor de una carrera, mientras que Adley Rutschman y Caleb Durbin añadieron sendos sencillos productores dpor los Medias Rojas, que están cómodamente en el segundo de los tres puestos de comodín de la Liga Americana.

Carter Jensen conectó su 24to jonrón por Kansas City, que ganó el primer juego de la serie el viernes por la noche.

Tras una apertura sin carreras en siete entradas para imponerse 1-0 en Baltimore el 4 de septiembre, Suárez (7-4) permitió cinco hits y no otorgó bases por bolas.

Al continuar su sólida racha desde que fue incorporado a la rotación a mediados de julio, el derecho de los Reales Randy Dobnak (3-4) limitó a los Medias Rojas a una carrera y cuatro sencillos antes de ser retirado con dos en base y dos outs en la sexta.

Abreu recibió al relevista Anthony Gose con su doble, que pegó en una puerta de garaje en lo profundo del jardín central.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP