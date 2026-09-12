americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ranger Suárez lanza 7 entradas, Abreu pega doble de 2 carreras y Boston vence 5-1 a Reales

BOSTON (AP) — Ranger Suárez ponchó a ocho en siete entradas con pelota de una carrera, su compatriota venezolano Wilyer Abreu conectó un doble de dos carreras para romper el empate y los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado 5-1 a los Reales de Kansas City para frenar una racha de tres derrotas.

El venezolano Ranger Suárez, de los Medias Rojas de Boston, festeja en la cueva tras cubrir la séptima entrada ante los Reales de Kansas City, el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)
El venezolano Ranger Suárez, de los Medias Rojas de Boston, festeja en la cueva tras cubrir la séptima entrada ante los Reales de Kansas City, el sábado 12 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Nick Sogard pegó un doble impulsor de una carrera, mientras que Adley Rutschman y Caleb Durbin añadieron sendos sencillos productores dpor los Medias Rojas, que están cómodamente en el segundo de los tres puestos de comodín de la Liga Americana.

Carter Jensen conectó su 24to jonrón por Kansas City, que ganó el primer juego de la serie el viernes por la noche.

Tras una apertura sin carreras en siete entradas para imponerse 1-0 en Baltimore el 4 de septiembre, Suárez (7-4) permitió cinco hits y no otorgó bases por bolas.

Al continuar su sólida racha desde que fue incorporado a la rotación a mediados de julio, el derecho de los Reales Randy Dobnak (3-4) limitó a los Medias Rojas a una carrera y cuatro sencillos antes de ser retirado con dos en base y dos outs en la sexta.

Abreu recibió al relevista Anthony Gose con su doble, que pegó en una puerta de garaje en lo profundo del jardín central.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: "Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón"

¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?: fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

"¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?": fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK EL PERRO ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK "EL PERRO" ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter