Randy Vásquez deslumbra con 7 entradas en blanco y Padres vencen 1-0 a Rockies

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El lanzador abridor de los Padres de San Diego, Randy Vásquez, trabaja contra los Rockies de Colorado en la primera entrada de un partido de béisbol el martes 21 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

La victoria fue la 14.ª de los Padres en sus últimos 16 juegos, después de un inicio de temporada de 2-5. Mejoraron a 15-3 desde el comienzo de la temporada pasada contra los Rockies, a quienes han derrotado siete veces seguidas.

Vásquez (2-0) toleró apenas tres hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

Jake Cronenworth anotó la única carrera del juego después de que el abridor de los Rockies, Chase Dollander (2-2), otorgara base por bolas al dominicano Manny Machado con las bases llenas y dos outs en la sexta entrada.

El cubano Adrián Morejón lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su primer salvamento de la temporada y apenas el sexto de su carrera de ocho años en las Grandes Ligas. Los Padres recurrieron a Morejón en lugar del cerrador habitual Mason Miller, quien acumula una racha de 32 2/3 entradas sin permitir carreras.

El dominicano Fernando Tatís Jr. conectó dos sencillos por San Diego y fue el único jugador de cualquiera de los dos equipos con más de un hit.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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