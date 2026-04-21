americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Randy Vásquez deslumbra con 7 entradas en blanco y Padres vencen 1-0 a Rockies

DENVER (AP) — El dominicano Randy Vásquez lanzó siete entradas sin permitir carreras para ayudar la noche del martes a los Padres de San Diego a superar por 1-0 a los Rockies de Colorado.

El lanzador abridor de los Padres de San Diego, Randy Vásquez, trabaja contra los Rockies de Colorado en la primera entrada de un partido de béisbol el martes 21 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
El lanzador abridor de los Padres de San Diego, Randy Vásquez, trabaja contra los Rockies de Colorado en la primera entrada de un partido de béisbol el martes 21 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

La victoria fue la 14.ª de los Padres en sus últimos 16 juegos, después de un inicio de temporada de 2-5. Mejoraron a 15-3 desde el comienzo de la temporada pasada contra los Rockies, a quienes han derrotado siete veces seguidas.

Vásquez (2-0) toleró apenas tres hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

Jake Cronenworth anotó la única carrera del juego después de que el abridor de los Rockies, Chase Dollander (2-2), otorgara base por bolas al dominicano Manny Machado con las bases llenas y dos outs en la sexta entrada.

El cubano Adrián Morejón lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su primer salvamento de la temporada y apenas el sexto de su carrera de ocho años en las Grandes Ligas. Los Padres recurrieron a Morejón en lugar del cerrador habitual Mason Miller, quien acumula una racha de 32 2/3 entradas sin permitir carreras.

El dominicano Fernando Tatís Jr. conectó dos sencillos por San Diego y fue el único jugador de cualquiera de los dos equipos con más de un hit.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión
ULTIMA HORA

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

EEUU confirma reunión directa con El Cangrejo en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

EEUU confirma reunión directa con "El Cangrejo" en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter