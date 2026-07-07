Rahm Emanuel prepara duro discurso sobre Netanyahu en Tel Aviv

El presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion cerca de Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre del 2025. (AP foto/Evan Vucci) AP

“No puede sostenerse ni sobrevivir tal como ha sido”, dirá Emanuel en la Universidad de Tel Aviv el miércoles, según fragmentos de su discurso obtenidos por The Associated Press: “Para mantener la fortaleza de nuestros lazos, necesitamos cambios significativos y una nueva dirección”.

En una entrevista previa a su discurso, Emanuel afirmó que la respuesta militar de Israel al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha sido “temeraria y descuidada en el trato a la vida palestina —no solo la campaña militar, sino el uso de alimentos y medicinas como instrumento de sus objetivos militares”.

Preguntado sobre si Israel había cometido genocidio —una acusación formulada por algunas organizaciones de derechos humanos y rechazada por los gobiernos de Israel y de Estados Unidos—, Emanuel sostuvo que la cuestión no debería considerarse de manera aislada sin examinar también los conflictos en Ucrania y Sudán.

“Estoy dispuesto a tener esa discusión”, manifestó, “pero no creo que deba politizarse y, con ello, diluir la fuerza de lo que significa genocidio”.

En conjunto, la entrevista y el discurso previsto de un firme representante del ala centrista del Partido Demócrata son otra demostración de cuánto se ha alejado el partido de su histórico respaldo a Israel, casi tres años después de que comenzara la guerra en Gaza.

Alrededor del 58% de los demócratas dice que Estados Unidos “apoya demasiado” a los israelíes, según una nueva encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, frente al 45% en enero de 2024. Aproximadamente la mitad de los demócratas cree que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos durante la guerra con Hamás.

Las propuestas de Emanuel incluirán sanciones contra israelíes que ataquen a civiles palestinos y sus propiedades, así como contra empresas y bancos que apoyen asentamientos considerados ilegales por la mayor parte de la comunidad internacional. También quiere poner fin a los subsidios estadounidenses al presupuesto de defensa de Israel, al argumentar que el país “debería poder comprar armas estadounidenses bajo las mismas condiciones financieras, las mismas restricciones y los mismos requisitos que cualquier otro aliado de confianza que cumpla nuestras leyes”.

Además, Emanuel culpará a Netanyahu de llevar a Israel a un “callejón sin salida”, envalentonado por malas decisiones de líderes estadounidenses.

“Durante demasiado tiempo, la política estadounidense hacia Israel operó bajo el supuesto de que lo mejor que Washington podía hacer por Jerusalén era respaldar a su gobierno a ciegas y en silencio, sin condiciones, sin exigencias y sin consecuencias cuando discrepábamos”, dirá. “Ese ha sido nuestro error. El apoyo incondicional ha producido un primer ministro que ha dado por sentado que sus intereses estratégicos no tendrían costo alguno si ignoraba las preocupaciones de Estados Unidos”.

Hay pocos precedentes de un estadounidense con aspiraciones presidenciales viajando a otro país —y menos aún a uno tan complejo como Israel— para lanzar una reprimenda tan severa a su liderazgo político. Figuras centristas como Emanuel se han mostrado más reacias que la base progresista demócrata a cuestionar el apoyo estadounidense a Israel en los últimos años.

¿Cómo reaccionará Netanyahu?

Sus declaraciones podrían provocar una respuesta igualmente encendida de Netanyahu, quien en una ocasión llamó a Emanuel —que aspiraba a convertirse en el primer presidente judío de la Cámara de Representantes— un “judío que se odia a sí mismo”. Netanyahu enfrenta su propia batalla por la reelección en octubre, y el veterano líder podría intentar sacar rédito político de un enfrentamiento con Emanuel al presentarse como firme ante las críticas internacionales.

Emanuel, que llegó a Tel Aviv el domingo antes del discurso del miércoles, dijo a la AP que está evitando deliberadamente reunirse con funcionarios electos israelíes durante su visita para no interferir en las próximas elecciones del país. En cambio, su agenda incluye visitar un hospital que atiende a israelíes y palestinos y reunirse con la familia de un rehén del 7 de octubre.

Para posibles aspirantes demócratas a la presidencia que evalúan cómo abordar las repercusiones de la guerra de Israel en Gaza y la inclinación percibida de Netanyahu hacia el Partido Republicano, encabezado por el presidente Donald Trump, el discurso representa una estrategia especialmente frontal. La guerra ha alterado coaliciones políticas en los dos principales partidos de Estados Unidos, con votantes jóvenes que rechazan a Israel y presionan a los líderes estadounidenses para adoptar una postura más dura. El tema ha sacudido algunas primarias demócratas al Congreso este año y podría seguir siendo una línea divisoria en la contienda por la nominación presidencial del partido en 2028.

Al fustigar a Netanyahu por hacer poco para impulsar esfuerzos diplomáticos que pongan fin a la guerra, Emanuel señalará que “el apoyo a Israel se está desplomando en todo el mundo”.

“Han perdido Europa”, dirá. “Sus científicos enfrentan la exclusión de redes internacionales de investigación. Sus artistas y académicos quedan fuera de exposiciones y conferencias”.

El apoyo a Israel ha disminuido

Aunque Netanyahu ha forjado vínculos generalmente sólidos con Trump y el Partido Republicano, el respaldo a Israel entre los demócratas ha caído en los últimos años. Pero al describir a Israel como aislado, los comentarios de Emanuel evocan declaraciones recientes del vicepresidente JD Vance, una señal de que las críticas al país están arraigando en ambos partidos. Al hablar recientemente desde la sala de prensa de la Casa Blanca mientras Estados Unidos trabajaba para cerrar un acuerdo que pusiera fin a la guerra con Irán, Vance afirmó que Trump es “el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”.

Pese a sus palabras duras, Emanuel —que es judío y cuyo padre nació en Jerusalén— ofrecerá notas de empatía y comprensión. Reconoció el costo de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que milicianos encabezados por Hamás lanzaron ataques contra Israel, matando a casi 1.200 personas y tomando a más de 250 rehenes. También mencionó las decepciones de conversaciones anteriores de paz con líderes palestinos.

“Pero incluso al reconocer esa historia, el camino hacia adelante no puede quedar como rehén de un pasado definido exclusivamente por recriminaciones”, dirá.

Calificará la solución de dos Estados como “desacreditada” y, en su lugar, impulsará una “solución de 23 Estados” que incluya a Israel, los palestinos y los otros 21 miembros de la Liga Árabe en un acuerdo de paz.

“Las 21 naciones árabes que han explotado los derechos palestinos como un eslogan durante décadas ahora necesitan arremangarse y apoyar una autoridad de gobierno capaz de aceptar la histórica conexión judía con esta tierra”, dirá.

Aunque ningún demócrata destacado ha entrado formalmente en la contienda de 2028, eso podría cambiar poco después de las elecciones de medio mandato de noviembre, con un grupo de aspirantes que podría terminar creciendo hasta llegar a decenas. Pocos han sido tan abiertos sobre sus intenciones como Emanuel, exjefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista, alcalde de Chicago y embajador de Estados Unidos, que ha pasado gran parte de las últimas tres décadas ocupando un cargo público u otro. Al no tener ahora un puesto así, ha llamado la atención al publicar una serie de propuestas políticas, recorrer en bicicleta el estado de Nueva Hampshire —clave por su votación temprana—, aparecer en pódcasts y reforzar su presencia en redes sociales.

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Peoples reportó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP