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El venezolano Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, se lamenta frente a su compatriota Eliezer Alfonzo, de los Dodgers de Los Ángeles, luego de recibir un pelotazo el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Boston tuvo que remontar, luego de dilapidar una ventaja temprana en el primer juego de la serie.

Los Medias Rojas ganaban 3-0 en la tercera entrada antes de que los Dodgers anotaran una vez en la cuarta y tres más en la quinta gracias al batazo de dos carreras de Shohei Ohtani con dos outs, para tomar ventaja de 4-3.

Ohtani se fue de 5-2 con dos carreras anotadas y dos impulsadas, un día después de no jugar debido a una molestia persistente en la rodilla izquierda que ha mantenido al astro fuera del montículo desde el 3 de julio.

El relevista de los Dodgers Cole Irvin (0-1) otorgó una base por bolas abriendo la quinta entrada a Nick Sogard. Rafaela siguió con un batazo de 405 pies hacia el jardín izquierdo que devolvió a los Medias Rojas la ventaja por 5-4.

El doble de dos carreras del venezolano Andruw Monasterio y el rodado impulsor del mexicano Jarren Durán ante Irvin ampliaron la ventaja a 8-4.

Irvin permitió seis carreras y ocho hits en seis entradas como relevista, con cinco ponches, en su primera aparición en las Grandes Ligas desde 2024. Su contrato de Triple-A fue seleccionado en la jornada.

El primera base venezolano de los Medias Rojas Willson Contreras recibió un pelotazo en el casco, lanzado por el relevista de los Dodgers Will Klein, en la tercera entrada y salió del juego por precaución. El relevista dominicano de Boston Brayan Bello (3-6) se llevó la victoria al permitir tres hits en cuatro entradas. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP