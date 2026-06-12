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Rafaela impulsa a los Medias Rojas en paliza 10-1 a Rangers con Gray brillando en el montículo

BOSTON (AP) — Ceddanne Rafaela conectó un jonrón y remolcó tres carreras, Sonny Gray permitió una carrera en seis entradas y los Medias Rojas de Boston se impusieron con facilidad el viernes por la noche por 10-1 a los Rangers de Texas.

Ceddanne Rafaela, de los Medias Rojas de Boston (derecha), supera el toque de Kyle Higashioka, de los Rangers de Texas (izquierda), para anotar gracias a un elevado de sacrificio conectado por Wilyer Abreu durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 12 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa)
Ceddanne Rafaela, de los Medias Rojas de Boston (derecha), supera el toque de Kyle Higashioka, de los Rangers de Texas (izquierda), para anotar gracias a un elevado de sacrificio conectado por Wilyer Abreu durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 12 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa) AP

El venezolano Willson Contreras y el venezolano Wilyer Abreu también pegaron jonrones por los Medias Rojas, que llegaban con el peor récord de las Grandes Ligas en casa, 10-21. Rafaela además conectó dos dobles; el segundo impulsó una carrera como parte del quinto inning de cuatro anotaciones de Boston.

Gray (8-1) permitió una carrera y tres hits en el primer inning y luego retiró a 14 bateadores consecutivos antes de conceder un hit para abrir el sexto a Joc Pederson, quien abrió el juego con un sencillo y anotó con un hit de Wyatt Langford.

Gray ponchó a siete y no dio bases por bolas, y mejoró a 6-0 en siete aperturas desde que fue reincorporado de la lista de lesionados de 15 días el 6 de mayo. Bajó su efectividad de 3,20 a 3,03.

Leiter (3-6) permitió seis carreras —cinco limpias— y ocho hits en cinco entradas. El derecho ponchó a tres y otorgó dos bases por bolas, y sufrió su segunda derrota consecutiva tras ganar aperturas seguidas a finales de mayo.

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FUENTE: AP

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