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Racing e Independiente reparten puntos en EL clásico de Avellaneda

BUENOS AIRES (AP) — Un tiempo para cada uno. Racing Club e Independiente igualaron 1-1 el domingo en el estadio Presidente Juan Domingo Perón un clásico de Avellaneda que resultó entretenido pese al oscuro presente que atraviesan ambos equipos.

En partido por la Fecha 13 del Torneo Clausura del fútbol argentino, Matías Zaracho abrió la cuenta a los 29 minutos para la “Academia”, en tanto Maximiliano Meza, a los 65, igualó de penal para el “Rojo”.

El empate le sentó mejor a Independiente por su condición de visitante, el rescate del punto en la segunda etapa y su lugar en la tabla (está séptimo en la Zona A). Racing, en tanto, sigue ubicado en la antepenúltima posición de la Zona B, muy lejos de los puestos de playoffs.

En la primera etapa, la “Academia” fue claramente superior a un rival que prácticamente no inquietó al arquero Facundo Cambeses.

De arranque, el anfitrión pareció entender el clásico como una final, mientras que la visita, con varios jugadores de buen pie y ambición ofensiva, disputó los primeros 45 minutos a una intensidad menor.

La determinación del equipo del técnico interino Sebastián “Chirola” Romero tuvo su justo premio antes de la media hora de juego.

Una pelota recuperada derivó en centro de Tomás Conechny para el cabezazo de Adrián “Maravilla” Martínez, quien le ganó en el salto al arquero Rodrigo Rey. Sobre la línea, Zaracho terminó asegurando el gol.

El equipo dirigido por el uruguayo Jádson Viera seguía sin reaccionar. Racing se fue al entretiempo con la sensación de que podría haber duplicado su ventaja.

En la segunda etapa, todo cambió. Independiente se presentó con otra energía. El ingreso del uruguayo Matías Abaldo tuvo un efecto positivo, ya que el entrenador decidió mover de la banda hacia el centro a Meza, a la postre figura del partido.

El exRiver dispuso de una chance clara que logró neutralizar Cambeses. Santiago Montiel también tuvo la suya. El empate parecía al caer.

Una peinada de Chimy Ávila habilitó a Meza y Gonzalo Escudero lo bajó en el área. Desde los 12 pasos, el volante no falló ante un especialista como el arquero local, que venía de atajar tres penales consecutivos.

Meza casi rubricó luego el triunfo de Independiente de media distancia. Racing volvió a ganar cierto protagonismo con los cambios y el empuje de su gente, que al final insultó al presidente Diego Milito por el pobre 2026 de su equipo.

El empate sirvió para que el “Rojo” mantenga su ventaja de 19 triunfos en el historial del clásico de Avellaneda.

Más tarde en la jornada dominical, en La Plata se enfrentarán Estudiantes y San Lorenzo, mientras que River Plate visitará a Belgrano en Córdoba.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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