Rachel Zegler llevará su "Evita" a Broadway en primavera de 2027

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Rachel Zegler reacciona a su llegada a los Premios Olivier en Londres, Inglaterra, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP) AP

El reestreno, dirigido por Jamie Lloyd, se presentará en un teatro que se confirmará en la primavera de 2027, dijeron los productores el miércoles. El musical trata sobre la mordaz intersección entre la política y el mundo del espectáculo.

“Interpretar el brillante espectáculo de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber en Londres fue un sueño hecho realidad, pero poder asociarme una vez más con Jamie para llevar ‘Evita’ a Broadway es una oportunidad única en la vida", dijo Zegler en un comunicado. "Me muero de ganas de actuar en mi hogar, Nueva York”.

Zegler ganó el Premio Olivier a la mejor actriz en un musical a principios de este mes. Recibió mucha atención por interpretar la canción “Don’t Cry For Me, Argentina” en un balcón exterior, atrayendo a grandes multitudes a la calle cada noche mientras los asistentes dentro del teatro miraban en pantallas. Lloyd hizo algo similar con su reestreno de “Sunset Boulevard”, colocando al actor Tom Francis fuera del teatro cada noche.

“Evita” comenzó como un álbum conceptual de ópera rock y llegó a Broadway en 1979, protagonizada por Patti LuPone y Mandy Patinkin. Fue repuesta en 2012 con Elena Roger y Ricky Martin, y fue nominada al Tony a la mejor reposición.

FUENTE: AP