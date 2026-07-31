americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Racha sin triunfos de Toronto llega a 11 partidos tras empate 1-1 con NYCFC

NUEVA YORK (AP) — Djordje Mihailovic anotó en el último minuto del tiempo añadido de la primera mitad y Toronto consiguió el viernes un empate 1-1 con New York City FC en el Yankee Stadium.

El argentino Nicolás Fernández, del New York City FC, festeja tras anotar ante Toronto el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
El argentino Nicolás Fernández, del New York City FC, festeja tras anotar ante Toronto el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Pese al júbilo por el tanto agónico, Toronto hilvanó 11 partidos sin ganar.

Nicolás Fernández convirtió un penal a los 9 minutos para darle al NYCFC una ventaja temprana.

El penal se señaló después de que el defensor de Toronto, Richie Laryea, recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre el argentino Agustín Ojeda.

Fue el 13er gol de Fernández, quien empató a Petar Musa de Dallas como el mejor ariete de la liga. Hugo Cuypers también tenía 13 goles antes de ser transferido del Fire de Chicago al Monterrey de México.

Toronto igualó antes del descanso cuando Mihailovic anotó tras un desvío a los siete minutos del tiempo añadido. Mihailovic suma dos goles en ocho apariciones esta temporada.

NYCFC llegó a 26 puntos, con los que se ubica provisionalmente en el quinto sitio de la Conferencia Este. Toronto acumula 17 unidades y es duodécimo.

Deja tu comentario

Destacados del día

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter