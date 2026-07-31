Racha sin triunfos de Toronto llega a 11 partidos tras empate 1-1 con NYCFC

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El argentino Nicolás Fernández, del New York City FC, festeja tras anotar ante Toronto el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Pese al júbilo por el tanto agónico, Toronto hilvanó 11 partidos sin ganar.

Nicolás Fernández convirtió un penal a los 9 minutos para darle al NYCFC una ventaja temprana.

El penal se señaló después de que el defensor de Toronto, Richie Laryea, recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre el argentino Agustín Ojeda.

Fue el 13er gol de Fernández, quien empató a Petar Musa de Dallas como el mejor ariete de la liga. Hugo Cuypers también tenía 13 goles antes de ser transferido del Fire de Chicago al Monterrey de México.

Toronto igualó antes del descanso cuando Mihailovic anotó tras un desvío a los siete minutos del tiempo añadido. Mihailovic suma dos goles en ocho apariciones esta temporada.

NYCFC llegó a 26 puntos, con los que se ubica provisionalmente en el quinto sitio de la Conferencia Este. Toronto acumula 17 unidades y es duodécimo.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP