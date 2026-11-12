Quita de subsidios al gas provoca aumento de precios en Argentina: inflación mensual 2,2% en octubre

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El dato difundido el jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) es el más alto desde abril de este año (2,6%). En tanto, la inflación mostró una variación interanual 33,1% y acumula 26,3% en los primeros 10 meses del año.

El aumento de precios estuvo impulsado por el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia de un recorte de los subsidios que impactó en las tarifas de gas y afectó a más de tres millones de beneficiarios.

También influyó la suba de los precios estacionales (5,5%) de verduras, tubérculos y legumbres ligada al fenómeno climático de El Niño.

La medición de octubre vuelve a exponer las dificultades del gobierno del liberal Javier Milei para reducir la inflación a un dígito justo cuando falta un año para las elecciones generales en las que el mandatario buscará su reelección.

Si bien Milei definió como “transitoria” esta dinámica y la atribuyó principalmente a factores externos como la guerra en Medio Oriente, que impactaron en el costo de los combustibles y la energía, los analistas proyectan que al menos hasta marzo del año próximo la inflación mensual oscilará entre 1,6% y 1,8%.

FUENTE: AP