Qué saber sobre las nuevas normas de la UE sobre migración y asilo

ARCHIVO - Migrantes rescatados al sur de Creta, a su llegada al puerto de Lavrio, Grecia, el 10 de julio de 2025. (AP Foto/Petros Giannakouris, archivo) AP

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo es la culminación de años de arduas negociaciones que reformaron el sistema anterior, considerado ampliamente un fracaso y que dio a los partidos de ultraderecha un argumento potente para ganar votos.

Se suponía que todos los socios del bloque debían estar preparados para la implementación del viernes mediante la adaptación de leyes, la capacitación del personal y el refuerzo de la infraestructura fronteriza. Pero incluso la Comisión Europea admite que ninguno de los países está completamente listo.

Defensores de los derechos humanos advierten que el pacto podría aumentar las dificultades que enfrentan los solicitantes de asilo al intentar encontrar un refugio seguro en la UE.

Con la nueva norma, los extranjeros serán sometidos a controles en las fronteras comunitarias durante un máximo de siete días antes de ser admitidos.

Los solicitantes de asilo procedentes de países que la UE considera “seguros” o que representen una “amenaza para la seguridad” pasarán por procedimientos de asilo más rápidos, de tres meses en lugar de seis. Algunos solicitantes podrían permanecer en la frontera mientras se tramitan sus casos. Solo tendrán una oportunidad para recurrir una solicitud rechazada.

La Comisión Europea afirma que algunos miembros aún deben implementar una nueva base de datos biométrica llamada Eurodac, que registrará y almacenará información de adultos y niños desde los 6 años.

Muchos más países deben habilitar instalaciones fronterizas para gestionar los controles, la tramitación del asilo y las detenciones. También es necesario trabajar para garantizar que haya una supervisión independiente de derechos en la frontera, indicó la Comisión.

Retorno rápido de solicitantes de asilo rechazados

Uno de los pilares del nuevo pacto es acelerar los retornos voluntarios y forzosos de los solicitantes de asilo rechazados mediante la emisión automática de órdenes de retorno cuando se rechaza una solicitud. Como prioridad política clara de los políticos de centro y extrema derecha que llegaron al poder en 2024 en toda la UE, se prevé que los retornados sean enviados a países considerados seguros como Siria y Bangladesh.

La Agencia de Asilo de la Unión Europea señaló que en marzo había unas 802.000 solicitudes de asilo iniciales pendientes.

Los países miembro también trabajan con los legisladores del bloque para permitir la creación de “centros de retorno” en terceros países, a donde puedan enviar a migrantes que no puedan ser repatriados. Las cuestiones relativas a los centros de deportación se negocian discretamente entre un grupo de cinco naciones y posibles socios en el extranjero.

Repartir la carga entre las naciones

Entre los asuntos más controvertidos que han dividido al bloque estuvo el reparto de la responsabilidad sobre los solicitantes de asilo, especialmente en tiempos de crisis. Como los migrantes deben solicitar la protección en el primer país de la UE al que ingresan, los que están en primera línea en el Mediterráneo —como Grecia e Italia— llevan mucho tiempo quejándose de que soportan el peso de las llegadas irregulares.

Alegando que no pueden hacer frente a la presión migratoria, estos países permitieron el paso de muchas personas hacia el norte y el oeste del continente sin autorización. Esto trasladó parte de la carga a países más al norte como Alemania y Suecia, que vieron dispararse las solicitudes de asilo a niveles récord, lo que dejó sus sistemas migratorios al borde del colapso.

El nuevo pacto incluye un mecanismo de solidaridad para garantizar que los países fronterizos no se queden solos. Otros socios aceptarán una parte de los solicitantes de asilo u ofrecerán apoyo financiero como compensación. Los países también pueden compensar su cuota si reciben migrantes debido a movimientos secundarios, es decir, cuando se trasladan a una nación tras haber llegado a una distinta.

Pero no todos los países quedaron satisfechos con esta solución. Polonia, por ejemplo, suspendió el derecho de asilo a principios de 2025 citando la instrumentalización de la migración en su frontera con Bielorrusia. Aunque originalmente era una medida temporal, la suspensión se ha ido prorrogando desde entonces.

El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, mantiene muchas de las políticas migratorias de línea dura de su predecesor, Viktor Orbán, incluida la negativa a aceptar migrantes. Pero ha manifestado que reajustará el proceso de asilo en el país para evitar la multa de un millón de euros diarios por la política de Orbán, que infringió la normativa del bloque.

El pacto no traerá cambios inmediatos

La Comisión admitió que las labores para implementar el pacto continuarán después del 12 de junio, ya que ningún país está totalmente preparado.

“No será como encender un interruptor el 12 de junio", señaló Susan Fratzke, analista sénior de políticas del Migration Policy Institute. "Algunas de estas cosas llevarán tiempo”.

La falta de claridad y coherencia es problemática, sostuvo Susanna Zanfrini, directora de la oficina italiana del Comité Internacional de Rescate.

Esa ambigüedad “crea incertidumbre tanto para las personas que buscan protección como para las organizaciones que las apoyan, justo en el momento en que más necesitan información clara sobre sus derechos, opciones y acceso a apoyo para sobrevivir, recuperarse y reconstruir sus vidas”, expresó.

Grupos de derechos humanos denuncian irregularidades

Activistas por los derechos humanos han criticado la nueva normativa alegando que socava el derecho a solicitar asilo al apresurar las evaluaciones.

Sostienen que los procedimientos acelerados introducen perfiles raciales, al tiempo que niegan protección internacional a solicitantes con reclamaciones legítimas, y también advierten de un aumento previsto de detenciones prolongadas en las fronteras del bloque.

Judith Sunderland, asesora principal sobre derechos de refugiados y migrantes en Human Rights Watch, dijo que el nuevo pacto “cierra la puerta en la cara a personas que merecen ser tratadas con dignidad y que se examine de forma justa sus solicitudes de protección”.

Lukas Gehrke, jefe en Bruselas de la Organización Internacional para las Migraciones, indicó que, independientemente de cuántas personas sean expulsadas de la UE, muchos migrantes permanecerán en el territorio, al tiempo que se perderá financiamiento para la integración bajo el nuevo presupuesto del pacto.

“Si no nos enfocamos lo suficiente en esto, el fracaso de la integración se convierte en una profecía autocumplida”, advirtió.

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Hadjicostis informó desde Nicosia, Chipre, y Brito desde Barcelona. La periodista de The Associated Press Claudia Ciobanu, en Varsovia, Polonia, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP