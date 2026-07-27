Qué saber sobre el ataque contra evento Orgullo de Berlín

Un grupo de personas se reúnen para rendir tributo a las víctimas del ataque en Berlín, el 26 de julio del 2026. (AP foto/Ebrahim Noroozi) AP

Abdul Ballout, de 21 años y ciudadano alemán, murió tras una búsqueda que duró casi 24 horas después del ataque del sábado por la noche en el centro de Berlín. Condujo, según autoridades, una camioneta contra una multitud cerca del festival del Orgullo antes de herir a otros con un machete, en lo que las autoridades califican de probable acto de terrorismo islámico.

El canciller Friedrich Merz quiso saber el lunes cómo se podría haber evitado el ataque. Los fiscales señalaron que Ballout había intentado anteriormente unirse al Estado Islámico.

“Debemos hacer todo lo posible para proteger al pueblo alemán lo mejor que podamos de criminales así, de personas peligrosas que por la razón que sea no pueden ser detenidas”, afirmó Merz.

Ballout, quien nació en Alemania y tenía raíces libanesas, viajó al Líbano en 2025 con el objetivo de ir a Siria para unirse al grupo Estado Islámico, indicaron los fiscales de Berlín. Se puso en contacto con varias personas que él creía eran miembros de la agrupación, según los fiscales.

Fue detenido en Líbano y un tribunal militar lo condenó a tres meses de prisión por delitos que incluían la incitación al conflicto religioso y sectario. Regresó a Alemania tras cumplir la condena, donde fue arrestado en el aeropuerto de Berlín.

En mayo, un tribunal de menores en Berlín lo condenó por preparar un acto grave de violencia que ponía en peligro al Estado, así como por publicar propaganda del Estado Islámico en su cuenta de Instagram y por otros cargos, dijeron los fiscales. Fue sentenciado a un año y 10 meses de internamiento juvenil, una decisión que los fiscales de Berlín apelaron.

Los infractores de 18 a 21 años pueden ser procesados en el sistema juvenil de Alemania.

A Ballout, según autoridades, se le impuso una condena suspendida. Sin embargo, los tribunales de Berlín señalan que su condena no había sido suspendida, sino que estaban determinando si debía serlo.

El tribunal indicó que lo dejó en libertad porque ya no estaba en detención preventiva, que había sido particularmente prolongada, y no cumplía los requisitos legales relativos al riesgo de fuga, reincidencia y otros factores.

Algunos funcionarios alemanes cuestionaron la decisión del tribunal. Prometieron investigar cómo Ballout terminó en libertad y si las sentencias juveniles, a veces consideradas demasiado indulgentes, necesitan ser reformadas.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, declaró en una entrevista con la cadena pública ZDF que, considerando la condena de Ballout y su historial de apoyo al grupo Estado Islámico, no tenía sentido que estuviera en la calle.

“Se puede suponer que ciertamente habría tenido sentido mantener detenida a esta persona”, manifestó.

Durante una entrevista con la emisora regional RBB, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, afirmó que no quería cuestionar la independencia del sistema judicial, pero en este caso, “me faltan las palabras”.

Expertos en desradicalización creían que no estaba dispuesto a cambiar

El tribunal ordenó a Ballout asistir a un programa de desradicalización para infractores de alto riesgo. Fue evaluado dos veces por la Red de Prevención de Violencia que trabaja con personas en riesgo de caer en el extremismo de derecha y el islamismo. La organización define la desradicalización como el proceso por el cual una persona se desvincula con éxito de la ideología extremista y se distancia de la violencia.

Ballout tenía previsto reunirse con su personal el lunes para su tercera y última evaluación, según Cornelia Lotthammer, directora de relaciones públicas de la organización no gubernamental.

El personal esperaba comunicar al tribunal que Ballout no era candidato para su programa porque intentaba presentarse falsamente como una persona amable que no era extremista y, por lo tanto, no necesitaba desradicalización.

“Normalmente, las personas de alto riesgo están muy convencidas de sí mismas y de su ideología, y la propagarían dentro de esas sesiones”, explicó Lotthammer. “Y entonces es más fácil trabajar con ellas. Este no es un incidente típico”.

Ballout parecía intentar anticipar lo que el personal quería oír, señaló.

“Podían ver que es un problema. Quiero decir, todo el mundo sabía que era una persona de alto riesgo”, dijo. “Pero aun así, si no colabora con nuestros colegas, entonces no podemos hacer nada”.

Añadió: “Pero nadie habría dicho: ‘No es una amenaza, déjenlo ir’”.

No parecía estar planeando ningún ataque, indicó Lotthammer. Si el personal hubiera tenido algún indicio de lo contrario, habría llamado a la policía.

Ballout habría tenido que encontrar otra organización con la que trabajar, o podría haber sido enviado de vuelta a prisión, apuntó Lotthammer.

Se negó a comentar si su organización creía que Ballout debía haber sido liberado al señalar que eso es competencia del tribunal.

-La tragedia llega antes de importantes elecciones en Alemania

Tres estados alemanes, incluido Berlín, celebran elecciones en septiembre. Es probable que el ataque influya en la campaña, y hay temores de que la retórica antimigrante pueda impulsar a la extrema derecha.

Una serie de ataques mortales cometidos por inmigrantes fue un factor en las elecciones nacionales de 2025, en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania, o AfD, terminó en segundo lugar.

AfD ha arremetido contra el gobierno por la migración y ha capitalizado el descontento por otros temas. En el estado oriental de Sajonia-Anhalt, espera conseguir su primer gobernador estatal.

Kristin Brinker, líder local de AfD en Berlín, preguntó en X cómo un simpatizante del grupo Estado Islámico pudo moverse libremente en Alemania después de haber estado detenido.

“¿Quién asume la responsabilidad de eso en el gobierno de la ciudad?”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP