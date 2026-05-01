Qué saber del Primero de Mayo mientras trabajadores enfrentan alza de precios por guerra con Irán

Varias personas participan en una manifestación en el Día Internacional de los Trabajadores, o Primero de Mayo, en Sydney, Australia, el 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Rick Rycroft) AP

Este es un día feriado en muchos países, y se esperan protestas, algunas de las cuales se han tornado violentas en el pasado, en muchas de las principales ciudades del mundo.

“Los trabajadores se niegan a pagar el precio de la guerra de Donald Trump en Oriente Medio”, dijo la Confederación Europea de Sindicatos, que representa a 93 organizaciones sindicales en 41 naciones europeas. “Las manifestaciones de hoy muestran que los trabajadores no se quedarán de brazos cruzados mientras ven destruirse sus empleos y su nivel de vida”.

En Estados Unidos, activistas contrarios a las políticas de su presidente, Donald Trump, están organizando marchas y boicots.

A continuación, lo que debe saber sobre el Primero de Mayo.

Se espera que el aumento del costo de la vida vinculado al conflicto en Oriente Medio sea un tema clave en las manifestaciones del viernes.

En Manila, la capital de Filipinas, los organizadores de la protesta dijeron que esperan grandes multitudes de trabajadores. “Habrá un llamado más enérgico a salarios más altos y ayudas económicas debido a los aumentos sin precedentes en los precios del combustible”, dijo Renato Reyes, líder del grupo político de izquierda Bayan, a The Associated Press.

“Todos los trabajadores filipinos son conscientes ahora de que la situación aquí está profundamente conectada con la crisis global”, apuntó Josua Mata, responsable de SENTRO, la confederación de federaciones sindicales.

En Indonesia, los sindicatos han advertido sobre el empeoramiento de las presiones económicas en el país. “Los trabajadores ya viven al día”, dijo Said Iqbal, presidente de la Confederación de Sindicatos de Indonesia.

En Pakistán, el Primero de Mayo es un feriado marcado por las marchas, pero muchos jornaleros no pueden permitirse tomarse el día libre.

“¿Cómo voy a llevar verduras y otras cosas necesarias a casa si no trabajo?”, preguntó Mohammad Maskeen, un obrero de la construcción de 55 años, cerca de Islamabad.

El aumento del precio del petróleo ha incrementado la inflación, que el gobierno estima en alrededor del 16% en un país que depende en gran medida del apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional y de naciones aliadas.

Manifestaciones en todo el mundo

Los sindicatos de trabajadores suelen aprovechar el Primero de Mayo para movilizarse en torno a los salarios, las pensiones, la desigualdad y cuestiones políticas más amplias.

Se esperan protestas desde Seúl, Yakarta e Estambul hasta la mayoría de las capitales de la Unión Europea y ciudades en todo Estados Unidos.

En Francia, los sindicatos llamaron a los trabajadores a salir a la calle en París y en otros puntos bajo el lema “pan, paz y libertad”, vinculando sus preocupaciones cotidianas con los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

En Italia, el gobierno aprobó casi 1.000 millones de euros (1.170 millones de dólares) en incentivos al empleo esta semana para promover el trabajo estable y frenar los abusos laborales antes del Primero de Mayo. Las medidas amplían las exenciones fiscales para fomentar la contratación de jóvenes y de mujeres en situación de desventaja, y buscan abordar la explotación vinculada al trabajo en plataformas. Los partidos de la oposición calificaron la iniciativa de “pura propaganda”.

En Portugal, la reforma laboral propuesta por el ejecutivo de centroderecha ya motivó una huelga general y protestas callejeras el año pasado. Tras nueve meses de negociaciones con sindicatos y patronal, aún no hay acuerdo. Los sindicatos sostienen que las propuestas debilitarían los derechos de los trabajadores, entre otras cosas, ampliando los límites de horas extra y reduciendo algunas prestaciones.

Feriado obligatorio en Francia

El Primero de Mayo tiene un significado especial este año en Francia tras un acalorado debate sobre si se debería permitir trabajar en el feriado más protegido del país: el único en que la mayoría de los empleados tienen un día libre remunerado obligatorio.

Casi todas las empresas, tiendas y centros comerciales están cerrados, y solo sectores esenciales como hospitales, transporte y hoteles están exentos.

Una propuesta parlamentaria reciente para trabajar en este día causó una gran indignación entre sindicatos y políticos de izquierdas.

“No toquen el Primero de Mayo”, advirtieron los sindicatos en un comunicado conjunto.

Ante la polémica, el gobierno presentó esta semana un proyecto de ley que busca convertir la jornada en laborable para empleados de panaderías y floristerías. En el país, es costumbre regalar lirios del valle en este día como símbolo de buena suerte.

“El 1 de mayo no es un día cualquiera”, afirmó el ministro de Pequeñas y Medianas Empresas, Serge Papin. “Simboliza conquistas sociales derivadas de un siglo de construcción de normas sociales que han dado lugar al código laboral que conocemos en Francia. Es, en efecto, un día especial”.

Llamados a protestas callejeras y boicots en EEUU

Activistas y sindicatos están organizando protestas callejeras y boicots en todo Estados Unidos, donde el Primero de Mayo no es un feriado federal.

May Day Strong, una coalición de grupos activistas y sindicatos, llamó a la población a manifestarse bajo la consigna “los trabajadores antes que los multimillonarios”.

Mostrando una fuerte oposición a las políticas de Trump, los organizadores enumeraron miles de acciones para la jornada en todo el país y buscan provocar un apagón económico con el lema “ni escuela, ni trabajo, ni compras”.

Sus reivindicaciones incluyen gravar a los ricos y poner fin a la ofensiva migratoria del gobierno de Trump,

Aunque los derechos laborales y los de los migrantes han estado históricamente entrelazados, el foco de las manifestaciones del Primero de Mayo en el país se centró en la inmigración en 2006. Fue entonces cuando aproximadamente un millón de personas, incluyendo casi medio millón solo en Chicago, salieron a la calle para protestar contra una ley federal que habría convertido vivir en Estados Unidos sin un permiso legal en un delito grave.

Raíces en Chicago

El Primero de Mayo, o Día Internacional de los Trabajadores, se remonta más de un siglo, a un periodo crucial de la historia laboral de Estados Unidos.

En la década de 1880, los sindicatos presionaron para la implantación de la jornada laboral de ocho horas mediante huelgas y manifestaciones. En mayo de 1886, una protesta en Chicago se tornó mortal cuando explotó una bomba y la policía respondió con disparos. Varios activistas sindicales —la mayoría migrantes— fueron condenados por conspiración y otros cargos, y cuatro fueron ejecutados.

Más tarde, los sindicatos designaron el 1 de mayo como el día para honrar a los trabajadores. Un monumento en la plaza Haymarket de Chicago los recuerda con la inscripción: “Dedicado a todos los trabajadores del mundo”.

El Primero de Mayo se conmemora ahora en gran parte del mundo, desde Europa hasta Latinoamérica, África y Asia.

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Los periodistas de The Associated Press Barry Hatton en Lisboa, Giada Zampano en Roma, Munir Ahmed en Islamabad, Niniek Karmini en Yakarta y Jim Gomez en Manila contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP