Qué debe saber sobre la disminución de la presencia militar de EEUU en Europa

Aviones de la fuerza aérea estadounidense en la Base Aérea Ramstein en Landstuhl, Alemania, el 23 de junio del 2025. (Boris Roessler/dpa via AP) AP

Suele haber entre 80.000 y 100.000 soldados en el continente, con más de 36.000 en Alemania. El Pentágono anunció el viernes que retiraría 5.000 soldados de Alemania, y Trump afirmó al día siguiente que iría “mucho más allá” de eso.

La presencia militar de Estados Unidos es un legado de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses ayudaron a estabilizar y reconstruir Europa, y de la Guerra Fría, cuando las tropas sirvieron como un baluarte contra la expansión soviética. Más recientemente, el despliegue ha desempeñado un papel clave al respaldar operaciones en el Ártico, África y Oriente Medio, incluido el conflicto actual con Irán.

Pero Trump ha roto con años de consenso bipartidista, al criticar a los aliados europeos en la OTAN y cumplir amenazas de reducir el compromiso con la seguridad del continente. El anuncio reciente llega tras el aumento de las tensiones con el canciller alemán Friedrich Merz, quien manifestó la semana pasada que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por Irán y acusó a Washington de carecer de una estrategia clara.

A continuación, un vistazo a la presencia militar norteamericana Unidos en Europa y cómo podría cambiar.

El Mando Europeo de Estados Unidos, creado en 1947 y conocido como EUCOM, es uno de los 11 mandos de combate dentro del Departamento de Defensa y abarca unos 50 países y territorios.

Además de más de 36.000 soldados en Alemania, Italia alberga a más de 12.000 y hay otros 10.000 en el Reino Unido, según cifras del Pentágono de diciembre.

El Pentágono ha ofrecido pocos detalles sobre qué tropas u operaciones se verían afectadas por la reducción anunciada el viernes.

Estados Unidos incrementó su despliegue en Europa después de que Rusia lanzara su invasión de Ucrania hace cuatro años. Aliados de la OTAN como Alemania ya anticipaban durante más de un año que esos efectivos serían los primeros en marcharse.

El despliegue europeo tiene un papel global

Además de su función como elemento disuasorio frente a Rusia, la presencia militar de Estados Unidos en Europa ayuda a Washington a proyectar poder en todo el mundo.

El general Alexus Grynkewich, comandante en Europa tanto de las fuerzas de Estados Unidos como de la OTAN, reforzó en marzo ante el Comité de Servicios Armados del Senado los beneficios de mantener una fuerte presencia en el continente.

“Contar con capacidades en Europa, municiones en Europa, nos permite ayudar al Mando África a atacar a terroristas en África, o ayudar al Mando Central mientras ejecutan la Operación Epic Fury”, dijo a los legisladores, en referencia a la guerra con Irán. “Las distancias son más cortas, es menos costoso y es mucho más fácil proyectar poder”.

Alemania alberga las sedes de los mandos Europeo y África, la base aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl donde se atendió a heridos de las guerras en Afganistán e Irak. También hay armas nucleares estadounidenses estacionadas en el país.

Estados Unidos tiene aproximadamente 100 bombas nucleares desplegadas en bases en Europa que serían lanzadas por aeronaves, según una estimación de marzo de la Federación de Científicos Estadounidenses. El informe del grupo indicó que las bombas están en bases de Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía, mientras que es posible que también estén en una base del Reino Unido.

Pedidos de trasladar fuerzas hacia el este de Europa

Incluso antes del comentario de Trump a reporteros el sábado, los líderes republicanos de ambos comités de servicios armados en el Congreso expresaron preocupación por el plan del Pentágono, al advertir que una reducción prematura en Europa enviaría “la señal equivocada a Vladímir Putin” mientras el presidente ruso continúa su guerra en Ucrania.

El senador Roger Wicker, de Mississippi, y el representante Mike Rogers, de Alabama, señalaron que los elementos deberían trasladarse a bases en Europa del Este en lugar de retirarse.

Los legisladores también afirmaron que los aliados han realizado “inversiones sustanciales para albergar tropas de Estados Unidos”.

Wicker y Rogers indicaron que el Pentágono, tras su anuncio del viernes, también decidió cancelar el despliegue a Alemania de uno de los batallones de fuegos de largo alcance del Ejército que operan sistemas de misiles lanzados desde tierra.

La visión de Trump: Que Europa se encargue de su propia seguridad

Como parte de su Estrategia de Defensa Nacional anunciada en enero —un documento amplio que expone una visión sobre todo, desde disuadir a China hasta defenderse de ciberataques y frustrar las ambiciones nucleares de Irán—, el gobierno sostuvo que Europa debe hacer más por su propia defensa.

Aunque “estamos y seguiremos comprometidos en Europa, debemos —y lo haremos— priorizar la defensa del territorio nacional de Estados Unidos y disuadir a China”, señaló.

Entre otras cosas, el documento apuntó que el poder económico de Europa, aunque va en baja en términos relativos a nivel mundial, sigue siendo significativo, y afirmó que la economía de Alemania por sí sola “empequeñece a la de Rusia”.

“Afortunadamente, nuestros aliados de la OTAN son sustancialmente más poderosos que Rusia; ni siquiera se acerca”, indicó, al mencionar un compromiso reciente entre aliados de la OTAN para elevar el gasto nacional en defensa al 5% del PIB en total, un impulso encabezado por Trump.

Qué ha estado haciendo Alemania para mejorar su defensa

Alemania ha avanzado para modernizar su ejército (Bundeswehr) desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ese año, creó un fondo especial de 100.000 millones de euros (117.000 millones de dólares) para reforzar la Bundeswehr, gran parte del cual se ha destinado a adquirir nuevo equipamiento.

A finales del año pasado, el gobierno de Merz anunció planes para elevar el número de efectivos militares a 260.000, desde unos 180.000. En 2001, cuando Alemania aún tenía servicio militar obligatorio, el total era de 300.000, más de un tercio de ellos reclutas.

Berlín afirma que también necesitará alrededor de 200.000 reservistas, más del doble de la cifra actual.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, en declaraciones a la agencia alemana de noticias dpa después de que se anunciara el viernes el plan de reducción del Pentágono, reconoció que Europa debe asumir más responsabilidad por su propia seguridad, y sostuvo que la Bundeswehr está creciendo, el equipo militar se está adquiriendo con mayor rapidez y se está desarrollando infraestructura.

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Keaten reportó desde Ginebra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP