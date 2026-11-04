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Quarterback de Seahawks Sam Darnold queda fuera ante Cardinals por lesión de muslo

Los Seahawks de Seattle no contarán con el quarterback titular Sam Darnold en el encuentro del domingo contra los Cardinals de Arizona debido a una lesión de cuádriceps.

La lesión más reciente de Darnold se produjo en la última serie ofensiva del compromiso del lunes, una derrota de los Seahawks por 34-17 ante los Bears de Chicago. Completó 17 de 34 pases para 188 yardas, dos touchdowns y una intercepción.

Macdonald indicó que Darnold también se fisuró una costilla en los albores del partido contra los Bears. Pero no será colocado en la lista de lesionados y será evaluado semana a semana.

“Así que juega todo el partido sin siquiera quejarse por ello, dejándose la piel y compitiendo”, manifestó Macdonald. “Creo que vale la pena destacar lo duro que es este tipo. Volverá más pronto que tarde, estoy seguro”.

Probablemente Darnold podría seguir jugando con la lesión en la costilla, “pero ahora mismo es el cuádriceps lo que lo deja fuera”, señaló el entrenador.

Lock ha lidiado con un dolor de codo que lo dejó fuera durante dos partidos y Jalen Milroe ha sido el suplente.

“El plan es que Drew sea titular; Jalen estará listo para respaldarlo. Drew todavía está recuperándose de su codo, así que iremos avanzando en ese proceso esta semana”, explicó Macdonald. “Vamos a preparar a ambos para jugar. Tengo plena confianza en esos muchachos”.

Lock ha completado 35 de 48 pases esta temporada para 422 yardas y cuatro touchdowns, sin intercepciones, incluida una actuación de tres touchdowns en el duelo de la semana 2, una victoria por 31-7 sobre los Cardinals.

“Sé que Sam afrontará su rehabilitación con todo, y Drew entrará y será la mejor versión de sí mismo para nosotros, así que tengo toda la confianza en él”, comentó el tackle Abe Lucas.

Darnold ha lanzado para 1.478 yardas y 10 touchdowns esta temporada. Ha visto interceptados nueve de sus envíos.

El exquarterback de USC no se perdió ningún partido la temporada pasada, cuando condujo a los Seahawks a un título de Super Bowl. Lanzó para 4.048 yardas con 25 touchdowns y 14 intercepciones.

Seattle ganó 14 partidos de temporada regular, un récord de la franquicia.

Macdonald dijo que los Seahawks (4-4) podrían sopesar la incorporación de otro quarterback esta semana.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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