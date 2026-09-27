Purdy lanza 4 pases de anotación y guía a los 49ers diezmados a vencer 36-30 a Cardinals

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Deebo Samuel Sr, de los 49ers de San Francisco, corre para un touchdown durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Cardinals de Arizona, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L. Cox) AP

San Francisco perdió al receptor abierto Mike Evans por una lesión en las costillas en la primera mitad y al tackle izquierdo Trent Williams por un golpe que le dejó una sensación de hormigueo en la segunda mitad, pero aun así logró aguantar para arrancar 3-0 por tercera vez en las últimas cuatro temporadas.

El partido empezó bien para los Niners antes de que las lesiones comenzaran a acumularse y se vieran en un duelo apretado contra los Cardinals (1-2).

Purdy ayudó a sentenciarlo cuando lanzó un pase de TD de 20 yardas a George Kittle con 1:31 por jugar. Los Cardinals añadieron un gol de campo en los instantes finales, pero Deebo Samuel recuperó una patada corta para asegurar la victoria.

El entrenador Kyle Shanahan pidió una jugada de “hook-and-ladder” en la tercera jugada ofensiva de San Francisco para convertir un comprometido tercer intento y 12, desde lo profundo del territorio de los 49ers, en una anotación de 82 yardas. Purdy lanzó un pase rápido de 6 yardas a Evans, quien lo devolvió con un pase lateral de 4 yardas a Samuel, que venía en carrera, mientras lo tacleaban muy por detrás del primero y diez. Samuel luego aceleró por la banda, rompió un intento de tacleo cerca de la mitad del campo y anotó para poner el 7-0 en una jugada de 82 yardas.

Después, Purdy conectó con Evans en un pase de TD de 23 yardas en la segunda serie ofensiva y los Niners ampliaron la ventaja a 23-6 cuando Christian McCaffrey anotó en una carrera de 1 yarda en la primera serie de la segunda mitad.

Pero Arizona respondió, ya que Jacoby Brissett lanzó dos pases de TD en las siguientes tres posesiones, al conectar uno de 5 yardas con Michael Wilson y otro de 1 yarda con Jeremiyah Love después de que los Niners perdieran el balón en un despeje mal asegurado.

Sin embargo, los 49ers contestaron con una serie de touchdown que recibió ayuda cuando sancionaron a Josh Sweat por golpear al pasador tras una aparente detención en tercer intento. Purdy luego encontró a Kittle para una anotación de 10 yardas y poner el marcador 29-20, aunque Eddy Pineiro falló su segundo punto extra del partido. Purdy terminó con 15 completos en 27 intentos para 297 yardas. Brissett anotó con un “sneak” de 1 yarda con 2:51 por jugar para acercar a Arizona 29-27, pero los Niners lograron consumir el reloj y resistieron para llevarse el triunfo. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP

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