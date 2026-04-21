Pumas reacciona a desventaja de dos goles para vencer 4-2 a Juárez con doblete de Martínez y Morales

Francisco Nevarez, minuto 35, y Jairo Torres, 45+1, pusieron adelante a los visitantes en la primera mitad.

Martínez acercó por vía del penal a los 66; logró su primer doblete del campeonato con un cabezazo desde el corazón del área a los 70; el delantero mexicano tiene cinco tantos.

Robert Morales consumó la remontada con un nuevo cabezazo desde el área chica a los 86 minutos. El ariete paraguayo también consumó su primer doblete del torneo para llegar a siete dianas con una gran jugada individual, que terminó con un remate de media vuelta en el octavo minuto del descuento.

Bravos se desmoronó después de verse en desventaja numérica tras la expulsión de Éder López cuando estaban arriba en el marcador a los 55 minutos.

Pumas extendió a siete jornadas su racha sin derrotas (cinco triunfos y dos empates) para alcanzar 33 puntos, uno menos con relación al líder Chivas y dos más que el Pachuca; ambos jugarán sus respectivos duelos de la 16ta jornada en la sesión del miércoles.

Ciudad Juárez quedó con 16 unidades en la 13ra posición, sin opciones de llegar a la liguilla.

Los universitarios mantuvieron su paso sin derrota pese a no contar en la portería con el estelar portero costarricense Keylor Navas, quien no estuvo en el partido debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

La jornada continuará más tarde con los partidos León vs. América y Monterrey vs. Puebla.

CRUZ AZUL EXTIENDE SU RACHA SIN TRIUNFOS

Cruz Azul se vio igualado como visitante 1-1 por Querétaro, para hilvanar nueve partidos en todas las competencias —seis de liga— sin victorias.

Jeremy Márquez abrió el marcador por el conjunto celeste, después de encontrarse un rechace en el área, que mandó a las redes con un derechazo a los nueve minutos.

Gallos se encontró con la igualada durante el segundo minuto del descuento previo al descanso, cuando Márquez mandó al fondo de su propia portería el balón que no pudo despejar adecuadamente con la cabeza.

Cruz Azul, que no celebra un triunfo desde el 8 de marzo (3-0 ante San Luis), se quedó en la 4ta posición con 30 puntos. Está a merced de verse superado por Toluca, si solventa con un triunfo su duelo del miércoles ante Mazatlán.

Querétaro se ubicó en la 13ra posición con 17 unidades, ya sin opciones de alcanzar un sitio en la liguilla.

A Cruz azul se le escapó el triunfo en los minutos de descuento, cuando Luka Romero hizo un cobro a puerta de un tiro libre desde el sector derecho, y cuando parecía que terminaría en las redes, Gabriel Fernández lo desvió con el hombro para cambiar su trayectoria y sacarlo por encima de la portería.

FUENTE: AP