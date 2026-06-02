Pulp habla sobre su vuelta a la música previo a su concierto en México

“Creo que cuando grabamos esos discos en los 90, uno no piensa mucho más allá de los próximos seis meses o un año, y mucho menos en los próximos 30 años”, dijo Banks en conferencia de prensa en la Ciudad de México previo a su concierto del martes en el Palacio de los Deportes. “El hecho de que la gente siga disfrutándolos y emocionándose con ellos todo este tiempo es fantástico”.

Su vuelta a las giras también se ha sentido increíble.

“Personalmente, me ha sorprendido gratamente la buena recepción que hemos tenido. Pensaba: ‘Llevamos 20 años sin sacar un disco nuevo. A nadie le va a gustar’, y la verdad es que me ha sorprendido y alegrado muchísimo”, señaló Doyle.

Pulp surgió a finales de los años 70 en Sheffield, Inglaterra, liderada por el vocalista Jarvis Cocker, pero la fama les llegó hasta mediados de los años 90. Tras álbumes clásicos como “This Is Hardcore” y “Different Class” se tomaron un receso en 2002. Tuvieron un par de giras de reunión, pero en 2023 enfrentaron un duro golpe cuando el bajista Steve Mackey falleció.

“More”, de 2025, se produjo con mucha más velocidad que otros álbumes de la banda porque, por primera vez, Cocker decidió escribir las letras de antemano. Sus 11 canciones son una combinación de temas nuevos y otros que habían esperado años para salir a la luz. Mackey aparece en el crédito de composición de “Grown Ups” y en “Got to Have Love”.

“Obviamente, fue una inmensa tragedia perder a Steve. Era un personaje tan importante y tan influyente en la historia de Pulp, aportó muchísimo a la banda desde el día en que se unió”, dijo Banks.

“Steve era genial. Probablemente era el más genial de la banda”, agregó Doyle. “Y era muy bueno en la parte de negocios y también estaba bastante interesado en la producción y la mezcla y ese tipo de cosas. Pero sí, fue raro la primera vez que ensayamos sin él, nos costó un tiempo acostumbrarnos.”

James Ford (Arctic Monkeys, Fontaines D.C.) produjo “More” y para ellos fue una buena experiencia que ayudó a acelerar su ritmo usual.

“Él estaba muy a favor de decir: hagámoslo, intentemos hacer una canción al día, y básicamente hicimos una canción al día, y eso hizo que todo el proceso fuera mucho más fácil porque fue rápido”, señaló Banks. “Mi abuelo también se llamaba William James Ford así que es un pequeño detalle para que veas que las estrellas se alinearon”.

Pulp y México

La relación de Pulp con México es estrecha, aunque se tardaron en llegar, pues su primer concierto en el país fue en 2012, pero fue, según la propia banda, el concierto más largo de su historia, con una duración de casi tres horas en el Palacio de los Deportes.

Meses después de que Mackey falleciera, en 2023, estuvieron en el festival Corona Capital, donde Cocker lanzó dulces de tamarindo llamados Pulparindos al público; los fans de Pulp son apodados así localmente.

“Bueno, yo diría que a los mexicanos les gusta la fiesta, así que nosotros también haríamos una gran fiesta por los mexicanos”, dijo Banks, quien señaló que identifica al país con el himno de la banda, “Common people”.

“México es uno de mis lugares favoritos en los que nos hemos presentado”, agregó Doyle. “Creo que el entusiasmo del público mexicano es legendario. Así que realmente es el mejor lugar para comenzar”, agregó sobre el inicio de la sección latinoamericana de la gira de “More”.

Un pasado perfeccionista

Banks recordó que Jarvis era un líder bastante preocupado en los inicios de la banda.

“Hubo tiempos, en un pasado lejano, en los que, si algo salía mal, Jarvis paraba el concierto. Hacía que la gente volviera a empezar”, señaló. “Eso era lo más horrible que habíamos visto. Por suerte, eso no ha vuelto a ocurrir en muchísimos años”.

Pero a pesar de este pasado, cuando los llamó para reunirse una vez más, no pudieron negarse en lo absoluto.

“En realidad, no creía que fuéramos a reformarnos. Y entonces me llamó Jarvis”, dijo Doyle. “Jamás habría llamado a Jarvis para decirle: ‘Oye, ¿crees que Pulp debería reformarse?’, pero fue al revés y, de alguna manera, no puedes decirle que no a Pulp; si llama a tu puerta, simplemente tienes que decir que sí”.

A su llamado también acudió el guitarrista Mark Webber.

“Todos sufrimos de FOMO, miedo a perdernos algo. Así que siempre vamos a decir: “Oh, bueno, está bien, sí' y aquí estamos”, agregó Banks.

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La periodista de The Associated Press Maria Sherman contribuyó a este despacho desde Nueva York.

FUENTE: AP