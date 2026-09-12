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Pulisic vuelve con el Milan, que reacciona y empata 2-2 ante Lazio en la Serie A

ROMA (AP) — Christian Pulisic disputó su primer partido desde el Mundial y ayudó a que el Milan remontara para empatar el sábado 2-2 como visitante ante la Lazio en la Serie A italiana.

El belga Diego Moreira, del Milan, festeja tras marcar ante la Lazio el sábado 12 de septiembre de 2026 en Roma (AP Foto/Alessandra Tarantino)
El belga Diego Moreira, del Milan, festeja tras marcar ante la Lazio el sábado 12 de septiembre de 2026 en Roma (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

El estadounidense ayudó a encender la reacción de los Rossoneri, en la primera aparición del mediocampista con su club esta temporada.

Pulisic y Diego Moreira ingresaron tras el descanso por decisión del entrenador Rúben Amorim. El Milan perdía en ese momento por dos goles.

Ambos se asociaron para impulsar la reacción. Pulisic bombeó un pase al segundo palo para que el belga Moreira lo reventara y marcara su primer gol a los 65.

Moreira necesitó apenas dos minutos más para clavar un segundo tanto desde lejos y repartir los puntos.

Pulisic no jugaba desde julio, cuando sufrió una contusión ósea, además de microfracturas en la tibia y el peroné, en el cotejo en que Estados Unidos quedó eliminado del Mundial al caer ante Bélgica.

En otros duelos, Cagliari ganó en casa de Atalanta por 2-1 y Genoa empató con Frosinone 1-1.

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