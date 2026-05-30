Pulisic: "Un rebote en tu rodilla y entra" y luego "todo entra después"

El delantero estadounidense Christian Pulisic durante el anuncio de la convocatoria de la selección nacional para la Copa del Mundo, el martes 26 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez) AP

“He pasado por esto antes en mi carrera”, comentó el sábado, un día antes de que Estados Unidos enfrente a Senegal en el penúltimo partido de preparación de los estadounidenses. “Hay momentos difíciles y luego, a veces, un (balón) rebota en tu rodilla y entra, y entonces parece que después de eso entra todo”.

Pulisic anotó 10 goles en sus primeros 15 partidos con el AC Milan esta temporada, pero se quedó sin marcar en 19 encuentros después del 28 de diciembre. También acumula ocho partidos con Estados Unidos sin gol desde noviembre de 2024.

“Va a marcar en el Mundial. Sí, de verdad confío en eso”, afirmó el entrenador Mauricio Pochettino. “Tiene muy buena actitud, muy buen compromiso. Se está esforzando muchísimo por alcanzar su mejor nivel y creo que lo logrará, seguro”.

Delantero de 27 años y originario de Hershey, Pensilvania, Pulisic suma 32 goles en 84 apariciones internacionales. Su tanto en la victoria 1-0 sobre Irán en el Mundial 2022 catapultó a los estadounidenses a los octavos de final.

Es el jugador con más experiencia internacional entre los 26 convocados de Estados Unidos y el único que se mantiene de aquel grupo que disputó la derrota de 2017 en Trinidad y Tobago, que puso fin a la racha de siete mundiales consecutivos de los estadounidenses. Pulisic está entre los 13 futbolistas que regresan de la nómina de 2022.

“Los chicos simplemente han adquirido mucha más experiencia a nivel de clubes, a nivel internacional”, señaló Pulisic. “Pasar por ese Mundial como equipo, atravesar actuaciones realmente buenas y superar la fase de grupos y luego tener una derrota dura contra un gran equipo, todo eso te ayuda a crecer. Todo eso te ayuda a aprender”.

En el Mundial 2022, Pulisic se lesionó al marcar contra Irán y reapareció para la derrota 3-1 ante Holanda en los octavos de final.

“La mayoría de los chicos va a llegar a este Mundial mucho más — sí, simplemente un poco más relajada, lista para estos grandes momentos”, explicó. “Cada partido y cada gran momento se siente apenas un poco más fácil y te sientes un poco más cómodo al afrontarlo”.

El Milan cerró la temporada de la Serie A con dos victorias en sus últimos ocho partidos. Desperdició una ventaja en la última jornada y se quedó sin boleto para la Liga de Campeones. El entrenador Massimiliano Allegri y el director deportivo ejecutivo Giorgio Furlani fueron despedidos.

“No intento echar culpas ni averiguar los problemas”, manifestó Pulisic. “Hay momentos en los que pude haberlo hecho mucho mejor y fue un periodo difícil para nuestro equipo. Fue un periodo difícil para mí, y a eso se reduce todo. No he cambiado mi manera de entrenar, mi manera de prepararme, la forma en que sigo avanzando e intento mejorar cada día. Sigo haciendo eso todos los días y por eso puedo mantener la cabeza en alto. Obviamente, estoy decepcionado, pero ahora tengo que mirar hacia adelante, a lo que tengo delante”.

El partido del domingo contra Senegal, y el del 6 de junio contra Alemania serán los últimos encuentros de preparación para los estadounidenses antes de su debut mundialista contra Paraguay el 12 de junio.

El defensor Chris Richards, que se recupera de dos ligamentos del tobillo desgarrados, no jugará el domingo.

“Seguro que vamos a probar un par de cosas, mover a algunos jugadores de posición”, dijo Pulisic. “Quizá no se vea exactamente como se verá en los partidos”.

En la anterior fecha FIFA, en marzo, los estadounidenses perdieron 5-2 ante Bélgica y 2-0 frente a Portugal.

“Se trata de agarrar un poco de ritmo y tener una buena sensación con el equipo de cara al torneo”, indicó Pulisic. “Son dos rivales realmente fuertes, así que tenemos una gran oportunidad de ponernos a prueba de cara al Mundial. Obviamente, queremos buenos resultados, pero lo más importante es sentirnos confiados”.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP