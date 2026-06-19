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Pulisic se pierde el partido de Estados Unidos contra Australia en el Mundial por lesión

SEATTLE (AP) — El astro estadounidense Christian Pulisic se perderá el partido del Mundial del viernes contra Australia debido a una lesión en la pantorrilla.

El paraguayo Juan José Cáceres (4) derriba al estadounidense Christian Pulisic (10) durante el partido por el Grupo D del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea)
El paraguayo Juan José Cáceres (4) derriba al estadounidense Christian Pulisic (10) durante el partido por el Grupo D del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

La baja del volante estadounidense fue adelantada por el seleccionador Mauricio Pochettino durante una entrevista con Fox unos 90 minutos antes del saque inicial en el Lumen Field de Seattle.

Se trata de un golpe para un equipo de Estados Unidos que llega entonado tras su resonante victoria 4-1 ante Paraguay en el debut hace una semana.

Pulisic salió del partido al descanso. Pochettino explicó que el atacante de 27 años recibió una patada en la parte posterior de la pantorrilla izquierda durante una sesión de entrenamiento previa al encuentro y sintió tirantez durante el partido.

Pulisic entrenó diferenciado durante toda la semana. Suma 33 goles en 87 apariciones internacionales.

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FUENTE: AP

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