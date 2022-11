Pulisic carga con las esperanzas y presiones de EEUU

Associated Press

“Siempre que llego a la selección me preguntan: ‘¿Cómo están las cosas con el Chelsea? ¿Cómo estuvo esto, como estuvo aquello?', dijo Pulisic el invierno pasado mientras estaba en Estados Unidos. ”Y sí, es duro. Es difícil. Definitivamente me afecta mucho, y mentalmente ha sido complicado a veces".

Sin embargo, le falta vivir una Copa del Mundo. La duradera imagen de la derrota de 2017 ante Trinidad y Tobago fue la de Pulisic agachado, con una mano cubriendo su cara.

“Es loco pensar que apenas es un joven de 23 años”, comentó Donovan hace unos meses. “La mayoría de las personas de 23 años están tratando de descifrar su vida y él tendrá las esperanzas y presión de toda una nación sobre sus hombros”.

La agencia que representa a Pulisic ha limitado las entrevistas uno a uno durante gran parte de su carrera. Habló con franqueza de haber sentido angustia en un libro publicado por Rizzolli el 11 de octubre titulado: “Pulisic: My Journey So Far” (Pulisic: Mi viaje hasta ahora), una serie de conversaciones con Daniel Melamud. Un periodo clave en su vida fue el invierno de 2020-21, cuando el mánager del Chelsea, Frank Lampard, fue despedido y reemplazado por Thomas Tuchel.

“Estaba lidiando con depresión, y fue un periodo muy difícil en el que toqué fondo en febrero de 2021 y tuve que buscar ayuda profesional”, escribió Pulisic. “Ir a terapia no es algo de lo que alguien debería estar avergonzado. Es importante poder hablar con alguien”.

Pulisic batalló para conseguir minutos de juego bajo el mando de Tuchel, quien le dio su debut en la Bundesliga con el Borussia Dortmund en enero de 2016 a los 17 años y 133 días de edad. Pulisic criticó a Tuchel por no haberlo puesto como titular en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones de 2021 contra el Real Madrid, sobre todo después de que anotó en el de ida.

“Honestamente me sentí aturdido y muy decepcionado”, escribió Pulisic. “Pensé que me había ganado la titularidad y, sobre todo, él me había asegurado previamente que iba a arrancar el encuentro”.

Semanas después de eso, Pulisic ingresó a la final de la Liga de Campeones a los 66 minutos y celebró la victoria por 1-0 del Chelsea sobre el Manchester City en el Estádio do Dragão de Portugal vistiendo una sudadera de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, que había sido portada por su padre para el partido.

La vestimenta de Pulisic también llamó la atención en noviembre del año pasado, cuando anotó cinco minutos después de ingresar al partido contra la selección de México en un partido de las eliminatorias del Mundial. Pulisic corrió a la línea de fondo y se quitó su camiseta para mostrar otra con el mensaje “Man in the mirror” (Hombre en el espejo) escrito con una tinta oscura. En los días previos al juego, al arquero de El Tri, Guillermo Ochoa, fue citado diciendo: “México es el espejo en el que Estados Unidos quiere verse”.

Pulisic dejó que sus compañeros fueran los que explicaran.

“México estaba hablando mucho. Para callarlos, tenemos que seguir ganando partidos, seguir derrotándolos”, comentó Tim Weah.

Utilizado en el Chelsea en ambos lados y en el centro del campo, e incluso como lateral, Pulisic ha estado en su mayoría en el lado izquierdo del ataque con Estados Unidos.

“Soy alguien que apuesta en Christian sólo porque lo he visto antes”, comentó el técnico del combinado estadounidense Gregg Berhalter. “No es considerado de una forma en la que me gustaría, y sale al campo y le demuestra a todos que están mal y termina jugando. Eso es lo que ha estado haciendo. Así que creo que eso es lo que pasará. Y creo que su mente está en un buen sitio y que va a luchar por ello porque es la clase de muchacho que es”, añadió.

FUENTE: Associated Press