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Puka Nacua se perderá al menos un mes con los Rams por lesión de rodilla y dedo del pie

LOS ÁNGELES (AP) — Puka Nacua podría quedar fuera al menos un mes después de que el receptor All-Pro de los Rams de Los Ángeles sufriera un esguince de ligamentos en la rodilla derecha y desarrollara “turf toe” durante la victoria del domingo en Washington.

El receptor de los Rams de Los Ángeles Puka Nacua se lanza por un pase incompleto en el encuentro ante los Commanders de Washington el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Nick Wass)
El receptor de los Rams de Los Ángeles Puka Nacua se lanza por un pase incompleto en el encuentro ante los Commanders de Washington el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Nick Wass) AP

El entrenador Sean McVay manifestó el lunes que los Rams esperan colocar a Nacua en la lista de reserva de lesionados. Se unirá al también receptor estelar Davante Adams, quien no tiene una fecha definida de regreso por su lesión en el tendón de la corva.

La ofensiva de McVay estará sin los dos principales objetivos de Matthew Stafford durante un periodo prolongado, un golpe devastador para un equipo que comenzó la temporada como favorito al Super Bowl.

Nacua se lesionó en su último toque en la victoria de los Rams por 20-13 sobre los Commanders, cuando recibió un fuerte tacleo en una jugada de barrido en movimiento. Tras el partido se le vio con una férula en la rodilla en la banda.

Nacua es la columna vertebral de la ofensiva de Los Ángeles: logró 70 recepciones en apenas siete partidos para 715 yardas y cuatro touchdowns.

Su estilo físico de juego es clave para su éxito, pero se perdió dos partidos en septiembre por una lesión en la ingle después de perderse tiempo en el campamento por una lesión muscular en el torso, y se distendió la pantorrilla en un entrenamiento a finales del mes pasado.

McVay también indicó que el guard titular Steve Avila estará fuera por un periodo considerable debido a una lesión en el tendón de la corva. Avila es clave para el éxito del juego terrestre de los Rams.

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