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PSG traslada su debut en la liga francesa tras ola de calor que dañó el césped de su casa

PARÍS (AP) — El partido inaugural del Paris Saint-Germain en la defensa de su título en la liga francesa contra Rennes ha sido trasladado con poca antelación debido a los daños en el césped del campeón tras una ola de calor este verano.

Los jugadores del Paris Saint-Germain levantan el trofeo durante las celebraciones al finalizar el partido de fútbol de la Supercopa de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa en Salzburgo, Austria, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Heinz-Peter Bader)
Los jugadores del Paris Saint-Germain levantan el trofeo durante las celebraciones al finalizar el partido de fútbol de la Supercopa de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa en Salzburgo, Austria, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Heinz-Peter Bader) AP

El encuentro del domingo se disputará ahora en Rennes, anunció a última hora del miércoles el comité de competiciones del fútbol francés.

El PSG indicó que su césped en el Parque de los Príncipes se había deteriorado tanto “que las condiciones actuales no permitían que el partido se celebrara en circunstancias satisfactorias, en particular en lo que respecta a la seguridad y el bienestar físico de los jugadores”.

El cambio de sede se decidió “de común acuerdo” con Rennes, señaló el PSG, y agradeció a su rival por “hacer posible el partido”.

El PSG añadió que “Paris Saint-Germain comprende plenamente las molestias causadas por este cambio a sus aficionados y a todos aquellos que habían planeado asistir a este partido en el Parque de los Príncipes”, y afirmó que “el club lamenta esta situación excepcional”.

El PSG dijo que había “identificado una solución para reemplazar el césped del Parque de los Príncipes para los próximos partidos”, comenzando con su siguiente encuentro como local en la Ligue 1 contra Mónaco el 4 de septiembre.

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