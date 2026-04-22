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PSG se recupera y saca ventaja de 4 puntos en la liga francesa. Estrasburgo avanza a final de Copa

PARÍS (AP) — De la mano de un doblete de Khvicha Kvaratskhelia, el Paris Saint-Germain se recuperó de su derrota en la Ligue 1 ante Lyon, imponiéndose el miércoles 3-0 ante un Nantes amenazado por el descenso.

Ibrahim Mbaye (centro) del Paris Saint-Germain y Deiver Machado de Nantes pugnan por el balón en el partido de la liga francesa, el miércoles 22 de abril de 2026. (AP Foto/Michel Euler)
Ibrahim Mbaye (centro) del Paris Saint-Germain y Deiver Machado de Nantes pugnan por el balón en el partido de la liga francesa, el miércoles 22 de abril de 2026. (AP Foto/Michel Euler) AP

La victoria de PSG en casa, en un partido aplazado desde mediados de marzo para permitir que los parisinos, se prepararan mejor para su duelo de octavos de final de la Liga de Campeones contra Chelsea, lo mantiene cuatro puntos por encima de Lens, con cuatro jornadas por disputar en la Ligue 1.

Kvaratskhelia abrió el marcador de penal a los 13 minutos. Se señaló después de una revisión del VAR que sancionó al defensor rival Nantes Frédéric Guilbert por mano, porque el cabezazo de Marquinhos rozó su brazo.

Louis Leroux creyó haber empatado cuando remató un balón suelto después de que el PSG no lograra despejar un tiro libre, pero la siguiente decisión del VAR también fue en contra de los visitantes. Tras una larga demora, el gol fue anulado por fuera de juego.

No hubo nada que objetar en el brillante gol de Desiré Doué a los 37. Achraf Hakimi lo habilitó antes de que soltara un potente disparo casi sin ángulo, colocado al poste más lejano.

Kvaratskhelia firmó su segundo de la noche tras el descanso. El habilidoso jugador georgiano amagó para superar a dos defensores y batió al arquero Anthony Lopes.

Guilbert derribó a Doué con una dura entrada en los minutos finales, pero el extremo pudo continuar.

El PSG, vigente campeón de Europa, se enfrenta a Bayern Munich en las semifinales de la Liga de Campeones, con el partido de ida en Paris el martes.

Copa de Francia

Elye Wahi anotó dos veces, el segundo de penal, para conducir a Estrasburgo a la final de la Copa de Francia con una victoria 2-0 sobre el visitante Niza.

Estrasburgo se medirá con Lens en la final del 22 de mayo en el Stade de France. Lens despachó 4-1 a Toulouse en la primera semifinal el martes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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