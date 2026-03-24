PSG quiere aplazar duelo ante Lens entre partidos con Liverpool. Lens dice que no

Florian ThauviN de Lens avanza con el balón en el partido contra Angers en la liga francesa, el viernes 20 de marzo de 2026. (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

Lens rechazó modificar el encuentro como local, del 11 de abril, al asegurar que la liga francesa sería relegada a un segundo plano “para acomodar las ambiciones europeas de ciertas partes”.

Se espera una decisión de la liga francesa el jueves. La liga ya ha ayudado anteriormente a sus equipos en competiciones europeas.

La Ligue 1 tiene entre manos una reñida lucha por el título. Lens se encuentra un punto detrás del campeón vigente PSG, tras haber disputado un partido más.

Su enfrentamiento es una piedra en el zapato para el PSG, reinante campeón de la Champions, que tiene previsto recibir a Liverpool tres días antes y jugar el partido de vuelta en Anfield tres días después.

La liga francesa ya había aplazado el partido del PSG en casa contra Nantes —el encuentro pendiente que tiene respecto a Lens— porque caía entre los dos duelos de octavos de final contra Chelsea. Un PSG descansado arrolló a Chelsea por 8-2 en el global.

“Nos parece que se está instalando un sentimiento preocupante: el de una liga francesa que, poco a poco, es relegada al estatus de mera variable para acomodar las ambiciones europeas de ciertas partes”, señaló Lens en un comunicado publicado en X. “Esta es una concepción peculiar de la equidad deportiva, para la que resulta difícil encontrar paralelos en otras grandes competiciones continentales”.

Lens argumentó que tiene el décimo mayor presupuesto de la Ligue 1 —muy por detrás del colosal poder de gasto del PSG— y que su plantilla más corta quedaría expuesta a un calendario frenético. Lens también disputará las semifinales de la Copa de Francia el 21 de abril.

“Cambiar hoy la fecha de este partido significaría que Lens se vería privado de competición durante 15 días, seguido de partidos cada tres días”, dijo Lens. “Un calendario que no corresponde ni al establecido al inicio de la temporada, ni a los recursos de un club que pudiera absorber este tipo de nueva restricción sin consecuencias”.

Lens disputará tres partidos en ocho días durante un periodo exigente del 17 al 24 de abril, enfrentándose a Toulouse en la Ligue 1 y en las semifinales de la Copa de Francia, y luego la visita a Brest el 24 de abril. Ese partido está programado para un viernes en lugar de jugarse el fin de semana, lo que le habría dado a Lens más descanso.

Lens conquistó su solitario título francés en 1998, en contraste al récord de 13 campeonatos del PSG, que aseguró el trofeo de la temporada pasada con facilidad. El PSG solo perdió dos veces y esas derrotas se produjero después de que el título ya estuviera asegurado.

“Más allá de este caso específico, la cuestión planteada es más fundamental: la del respeto debido a la propia competición”, dijo Lens. “Es legítimo cuestionarlo cuando, en su propio suelo, la liga a veces parece quedar relegada detrás de otras ambiciones”.

Pero otro factor podría jugar en contra de Lens.

Según se informa, Estrasburgo quiere que se reacomode su partido de liga en Brest del 12 de abril porque cae entre su cruce de cuartos de final de la Conference League contra el club alemán Mainz.

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FUENTE: AP