americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

PSG: Bradley Barcola estará varias semanas de baja por esguince de tobillo

PARÍS (AP) — El extremo Bradley Barcola estará varias semanas de baja con el Paris Saint-Germain tras sufrir un esguince en el tobillo derecho contra Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Bradley Barcola del Paris Saint-Germain durante el partido contra Mónaco en la liga francesa, el viernes 6 de marzo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)
Bradley Barcola del Paris Saint-Germain durante el partido contra Mónaco en la liga francesa, el viernes 6 de marzo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

El PSG informó el miércoles en un comunicado que Barcola sufrió un grave daño en los ligamentos en el partido del martes. Fue sustituido a los 59 minutos.

Barcola anotó el primer gol del PSG en la victoria 3-0 como visitante que instaló al campeón defensor en los cuartos de final, sellando un global de 8-2.

El dinámico extremo derecho también había marcado en el partido de ida en el Parque de los Príncipes y suma 12 goles esta temporada. La lesión podría dejarlo fuera de los cuartos de final el próximo mes, en los que el PSG se enfrentará al seis veces campeón Liverpool o Galatasaray.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cacerolazos en La Habana se extienden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis y apagones

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter