PSG: Bradley Barcola estará varias semanas de baja por esguince de tobillo

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Bradley Barcola del Paris Saint-Germain durante el partido contra Mónaco en la liga francesa, el viernes 6 de marzo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

El PSG informó el miércoles en un comunicado que Barcola sufrió un grave daño en los ligamentos en el partido del martes. Fue sustituido a los 59 minutos.

Barcola anotó el primer gol del PSG en la victoria 3-0 como visitante que instaló al campeón defensor en los cuartos de final, sellando un global de 8-2.

El dinámico extremo derecho también había marcado en el partido de ida en el Parque de los Príncipes y suma 12 goles esta temporada. La lesión podría dejarlo fuera de los cuartos de final el próximo mes, en los que el PSG se enfrentará al seis veces campeón Liverpool o Galatasaray.

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FUENTE: AP