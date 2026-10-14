PSG anestesia 4-2 al asediado Man City en la Liga de Campeones

Desire Doue celebra tras anotar el cuarto gol del PSG en la victoria 4-2 ante Manchester City en la Liga de Campeones, el miércoles 14 de octubre de 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

A partir de ahí, la estantería se vino abajo rápidamente.

El atribulado club inglés, que ha sido declarado culpable de irregularidades financieras, el City produjo un pulido espectáculo previo al partido que recordó a los seguidores los buenos tiempos, con imágenes de sus momentos más icónicos en las pantallas gigantes del Etihad Stadium.

Sin embargo, en el campo, los momentos destacados fueron del PSG en una fulminante actuación en la primera mitad, en la que el reinante bicampeón de Europa se fue arriba 3-0 al descanso. Debió ser más abultado.

Y aunque el City reaccionó segunda parte, la derrota 4-2 devolvió al club a la realidad tras el triunfalismo que a algunos les resultó desagradable después de la victoria 3-0 el domingo contra Liverpool en la Liga Premier.

El PSG, con su otrora técnico Pep Guardiola observando desde las gradas, enfrió el ambiente con su vendaval de la primera mitad tras el animado espectáculo previo al partido.

Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha perforaron las redes, y el campeón generó numerosas otras ocasiones para ampliar su ventaja.

Este fue el primer partido en casa del City desde que un panel independiente determinó que infringió las reglas de la Premier al inflar artificialmente sus ingresos en más de 1.000 millones de dólares durante casi una década en su camino a dominar el fútbol inglés.

El City ha apelado, lo que deja un aire de incertidumbre sobre el futuro del club y sobre la temporada en su conjunto, con posibles castigos que incluyen una enorme multa, deducciones de puntos o incluso la expulsión de la máxima categoría de Inglaterra.

Bajo la propiedad de inversores emiratíes, el City siempre ha proclamado su inocencia y, junto con sus aficionados, se ha mostrado firme en su determinación de limpiar su nombre.

Esta fue la primera oportunidad de ofrecer una muestra de solidaridad en su estadio desde el veredicto.

Se colgó una enorme pancarta con las palabras: “I know I am, I’m sure I am, I’m City til I die”.

El video de momentos destacados incluyó el famoso gol del delantero argentino Sergio Agüero que dio el título en 2012, así como otros instantes anteriores a la compra por Abu Dabi en 2008.

En las gradas, Guardiola —en su primer regreso al club desde que dejó el cargo al final de la temporada pasada— se sentó detrás del director ejecutivo del club, Ferran Soriano.

Pese al veredicto, el City se ha negado a doblegarse, y la victoria contra Liverpool fue una prueba de que sus jugadores podían dejar de lado el ruido externo y concentrarse en el campo.

Sin embargo, el PSG fue otra historia.

Otro club que se ha beneficiado enormemente de la inversión de Oriente Medio mediante sus patrocinadores cataríes, el gigante francés ha construido el mejor equipo de Europa y estuvo a la altura de esa etiqueta al barrer al City en la primera mitad.

Fue el tipo de actuación que sugiere que es capaz de lograr un triplete en la Liga de Campeones, emulando a Real Madrid, el rey histórico de Europa.

Al descanso, daba la sensación de que el City podía acabar sufriendo una derrota humillante.

No obstante, el equipo de Enzo Maresca logró convertir lo que podía haber sido una goleada en un duelo vibrante.

Erling Haaland marcó dos goles, dos remates se estrellaron en la madera y otra ocasión fue despejada sobre la línea.

El gol de Maghnes Akliouche, entre los de Haaland, prácticamente aseguró que no habría remontada, y luego Ferran Torres falló un quinto para los visitantes desde el punto de penal.

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FUENTE: AP