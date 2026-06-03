Protesta de estudiantes contra recortes de Kast termina con violentos choques en Santiago

La policía detiene a un estudiante durante una manifestación contra la propuesta del gobierno de recortar el presupuesto de educación, en Santiago de Chile, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Esteban Félix) AP

Con gritos de “la educación pública se defiende”, miles de estudiantes, docentes y organizaciones sociales marcharon en protesta contra los recortes al presupuesto educativo y las reformas anunciadas recientemente por la administración de Kast, que prevé una reducción de los recursos para programas claves de diversos ministerios, en especial los de Educación, Salud, Vivienda y Trabajo.

Kast, un ultraconservador que llegó al poder el pasado 11 de marzo , asumió las riendas del país con la promesa de recortar unos 6.000 millones de dólares en 18 meses a fin de mejorar las cuentas fiscales. Para ello, ordenó un ambicioso plan de ajuste que incluye un recorte de cerca del 3% en los presupuestos de los ministerios.

La medida ha generado críticas no solo de la oposición sino también de sectores del propio gobierno.

La protesta fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y fue respaldada por el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la Coordinadora Feminista 8M, entre otras organizaciones.

Los manifestantes sostienen que, así implementadas, las medidas propuestas socavarán el acceso a la educación, ya que varias prevén la reducción de algunos beneficios destinados a la comunidad estudiantil, como el fin de la gratuidad de la educación superior para algunos grupos.

Aunque la protesta empezó de forma pacífica, con el transcurso de las horas se produjeron violentos choques entre manifestantes y la policía, que usó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlos. Los disturbios llevaron al corte de diversas calles y el cierre de estaciones de metro.

“El gobierno buscó provocar esto, buscó generar esta situación para justificar la represión”, denunció el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, desde la marcha.

Además los manifestantes alzaron la voz en contra de la controvertida propuesta de ley de Reconstrucción Nacional del gobierno, que prevé un austero y extenso programa de medidas para ajustar los gastos estatales, incentivar las inversiones y recuperar la economía.

También conocido como proyecto de “megarreforma”, la iniciativa recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados a finales de mayo y deberá ser debatida por el Senado.

“Nos quieren callar, pero nosotros no vamos a parar”, dijo Magdalena Correa, estudiante de Pedagogía Magdalena de 21 años. “Nos están quitando recursos y derechos, y tenemos que contraatacar”.

FUENTE: AP