Procesan a excontratista de EEUU que pasó información ultrasecreta a Etiopía

En esta foto publicada por la Oficina del Primer Ministro de Etiopía, el Primer Ministro etíope Abiy Ahmed, no en la foto, participa en ejercicios de entrenamiento militar junto a funcionarios gubernamentales en el Centro de Entrenamiento Militar de Hurso en Etiopía, el sábado 31 de octubre de 2026. (Foto, Oficina del Primer Ministro de Etiopía vía AP) AP

Abraham Teklu Lemma, de 54 años, proporcionó secretos a altos funcionarios etíopes durante más de dos años, instándolos a desplegar drones contra combatientes que luchaban contra el gobierno, según la fiscalía federal en Washington.

Lemma, residente de Silver Spring, Maryland, se declaró culpable el martes de conspirar para transmitir información de defensa nacional a un gobierno extranjero. Trabajó como contratista de tecnología de la información en el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y la Oficina Nacional de Reconocimiento, indicaron los fiscales.

Según los fiscales, la información llegó a las ramas militar y de inteligencia de Etiopía entre 2021 y agosto de 2023, cuando fue arrestado.

Los fiscales describieron un mensaje de diciembre de 2021 en el que Lemma presionó a un contacto etíope para actuar contra los opositores de su gobierno.

“Tenemos que acabar con esta gente de una vez por todas; de lo contrario, nunca habrá paz en Etiopía”, escribió Lemma, según la fiscalía en Washington.

Roman Rozhavsky, un funcionario de contrainteligencia del FBI, manifestó que Lemma admitió que funcionarios etíopes utilizaron la inteligencia que él proporcionó en operaciones militares. El comunicado del Departamento de Justicia no reveló públicamente cuáles fueron las operaciones específicas ni indicó si alguien murió como resultado de la filtración de inteligencia.

Una declaración jurada del FBI presentada en 2023 alegó que Lemma envió imágenes satelitales top-secret e informes clasificados, mediante una aplicación de mensajería cifrada, a operadores del gobierno etíope.

Las revelaciones comenzaron durante la guerra de 2020-2022 en Etiopía entre fuerzas federales y combatientes tigrayanos. Investigadores de la Universidad de Gante, en Bélgica, estimaron que 500.000 civiles murieron por la violencia, el hambre y el colapso de los servicios de salud.

El acuerdo de paz de Pretoria puso fin a esa guerra, pero los combates se reanudaron en septiembre. Combatientes aliados del gobierno entraron en Mekelle, la capital de Tigray, el 4 de octubre, después de que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray se retiró.

Los comunicados de Estados Unidos no identificaron a ninguno de los grupos armados a los que el gobierno etíope apuntó con la inteligencia de Lemma.

El acuerdo de culpabilidad de Lemma con los fiscales federales de Estados Unidos contempla una pena de prisión de entre 10 años y 21 años y 10 meses, sujeta a que el tribunal la acepte. Debe ser sentenciado el 14 de abril de 2027, informó el Departamento de Justicia. _________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP