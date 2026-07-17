Primera muerte reportada en brote de legionelosis en la ciudad de Nueva York

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Los funcionarios no difundieron información adicional sobre la identidad de la persona, su edad ni detalles sobre cuándo y cómo enfermó.

Los investigadores aún intentan determinar el origen del brote en el Upper East Side de Manhattan, en el que se han infectado al menos 67 personas y decenas han sido hospitalizadas, según datos del Departamento de Salud de la ciudad. Gran parte del escrutinio se ha centrado en los sistemas de aire acondicionado situados en la parte superior de muchos edificios grandes, los cuales pueden liberar vapor de agua que transporta la bacteria.

La enfermedad del legionario, una forma de neumonía, es tratable, pero aproximadamente el 10% de los pacientes mueren, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El año pasado, siete personas murieron y más de 100 enfermaron durante un brote en el barrio de Harlem, en Nueva York.

Funcionarios de la ciudad comenzaron a rastrear el brote actual el 2 de julio, después de que dos personas se infectaran en la zona.

La ciudad dice que las pruebas han identificado bacterias legionela, vivas o muertas —los microorganismos que causan la enfermedad—, en torres de enfriamiento de más de 75 edificios del Upper East Side. Entre ellos hay museos destacados, escuelas privadas y costosos edificios de apartamentos.

Aún no está claro cuál de ellos, si es que alguno, contribuyó al brote, pero se ordenó a todos los edificios limpiar, drenar y desinfectar las torres de enfriamiento. Son dispositivos que a veces se utilizan para enfriar edificios grandes.

Las bacterias legionela crecen en agua tibia y pueden propagarse en torres de enfriamiento, jacuzzis y cabezales de ducha. En muchos casos, las personas contraen la dolencia al inhalar diminutas gotas de agua contaminada. La enfermedad del legionario no se transmite de persona a persona. ——— Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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