Primera ministra de Letonia dimite tras polémica por drones ucranianos extraviados

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“Mi prioridad siempre ha sido, y sigue siendo, el bienestar y la seguridad del pueblo de Letonia", escribió Silina en X el jueves. "Los partidos y las coaliciones cambian, pero Letonia perdura. Y mi responsabilidad con la sociedad está por encima de todo”.

El ministro de Defensa, Andris Sprūds, del Partido Progresista, se vio obligado a dimitir la semana pasada por la gestión gubernamental de múltiples incidentes relacionados con drones ucranianos extraviados que cruzaron hacia territorio letón.

En las últimas semanas, varios drones ucranianos con rumbo a Rusia impactaron en el territorio de países de la región báltica.

La coalición tripartita gobernante, que también incluía a un partido agrario, llevaba meses bajo presión por múltiples asuntos.

Las elecciones generales estaban previstas para octubre.

El presidente del país, Edgars Rinkevics, encargado de nombrar a un nuevo jefe de gobierno, tiene previsto reunirse el viernes con representantes de todas las formaciones con representación parlamentaria.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP