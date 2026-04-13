Primer ministro canadiense Carney está cerca de asegurar la mayoría en elecciones especiales

ARCHIVO - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso en la convención nacional del Partido Liberal en Montreal, el 11 de abril de 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press vía AP, archivo) AP

Se emiten votos en los distritos Scarborough Southwest y University-Rosedale, ambos del área de Toronto, que se consideran escaños seguros para los liberales de Carney, y en el distrito Terrebonne, del área de Montreal, donde se espera una contienda reñida.

Con ganar sólo uno de ellos, Carney obtendrá una mayoría. Los liberales tienen ahora 171 miembros del Parlamento en la Cámara de los Comunes. Necesitan 172 para asegurar un gobierno de mayoría, lo que les permitirá aprobar unilateralmente cualquier proyecto de ley.

Una vez que los liberales consigan eso, podrán mantenerse en el poder hasta 2029 sin necesidad de una nueva elección general.

Se espera que los resultados se conozcan la noche del lunes.

Cinco deserciones de partidos de oposición hacia Carney, incluidas cuatro del principal partido opositor, el Conservador, han colocado a los liberales de Carney muy cerca de la mayoría.

Uno de esos tránsfugas mencionó que el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, influyó en su decisión. En ese discurso, Carney condenó la coerción económica de las grandes potencias contra países más pequeños y recibió elogios generalizados por sus declaraciones.

Carney ganó las elecciones de Canadá el año pasado, impulsado por la indignación pública ante las amenazas de anexión del presidente estadounidense Donald Trump.

Carney, exjefe del Banco de Inglaterra y también del Banco Central de Canadá, ha desplazado a los liberales hacia el centro-derecha desde que reemplazó a Justin Trudeau como primer ministro en 2025.

Daniel Béland, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad McGill en Montreal, señaló que es casi seguro que los liberales ganen los dos escaños de Toronto y que tienen posibilidades de imponerse en Terrebonne.

Béland agregó que el deterioro de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos bajo la segunda presidencia de Trump ha convencido a muchos canadienses, incluidas personas que no se identifican como liberales, de cerrar filas en torno al primer ministro.

“Carney ha demostrado hasta ahora que es un político astuto, pese a que sólo ingresó formalmente en la arena política en enero del año pasado”, afirmó Béland.

“El discurso de Davos sin duda ha contribuido a impulsar el apoyo a Carney en el país, y ahora es significativamente más popular que cuando se convirtió en primer ministro hace casi 13 meses”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP