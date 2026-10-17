Primer ministro de Canadá informa sobre incendio por "incidente grave" en base militar de Alberta

“Me entristece compartir que ha habido tanto fallecidos como heridos como resultado de un incidente en la base”, declaró el ministro de Defensa, David McGuinty.

“Ha ocurrido un incidente grave que ha provocado un gran incendio en la Base de las Fuerzas Canadienses (CFB) Wainwright, en Alberta”, señaló antes el primer ministro Mark Carney en una publicación en redes sociales. “Nuestros pensamientos están con todas las valientes mujeres y los hombres afectados”.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, describió el incendio como “significativo y trágico” y afirmó que estaba afectando a muchos miembros del personal militar.

La base está cerca de Wainwright, Alberta, una localidad a unos 180 kilómetros (112 millas) al sureste de Edmondton.

Carney indicó que el gobierno federal estaba trabajando estrechamente con funcionarios de Alberta y autoridades locales. Comentó que él y Smith estaban en contacto cercano, al igual que sus ministros y funcionarios.

Smith agradeció a los equipos de primera respuesta y a quienes brindaban atención y apoyo a los afectados.

El líder conservador de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, dijo que había hablado con Carney y con el ministro de Defensa para ofrecer apoyo a los afectados por el incendio.

“Recen por Wainwright, todos”, escribió Poilievre en una publicación en redes sociales. Instó a la población de la zona a seguir las instrucciones de emergencia y a mantener las carreteras despejadas para los equipos de primera respuesta.

Ni Carney ni Smith dieron detalles sobre qué causó el incendio o si alguien resultó herido.

El incendio ocurrió días antes que la provincia tenga previsto votar sobre el inicio de un proceso que podría llevarla a buscar la independencia de Canadá.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP