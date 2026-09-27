Primer ministro británico pide calma luego que tribunal aprueba controversial marcha norirlandesa

Manifestantes en el Garvaghy Road en la marcha del Loyal Orange en Portadown, Irlanda del Norte, el 27 de septiembre del 27, 2026. (Peter Morrison/PA via AP) AP

Miles de manifestantes, muchos con pasamontañas, se reunieron para impedir que los participantes de la Orden de Orange, un grupo que apoya firmemente que Irlanda del Norte forme parte del Reino Unido, avanzaran por una calle de la localidad de Portadown, donde muchos favorecen la unificación con la República de Irlanda.

Es la primera vez en casi 30 años que se permite que el desfile de la Orden de Orange recorra Garvaghy Road, que había sido un notorio foco de tensión entre las comunidades en los años previos al Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que en gran medida puso fin al derramamiento de sangre en Irlanda del Norte. Durante el conflicto, unas 3.600 personas murieron y unas 50.000 resultaron heridas.

El fin del conflicto implicó equilibrar identidades contrapuestas en Irlanda del Norte, que permaneció en el Reino Unido cuando el resto de Irlanda obtuvo la independencia hace un siglo. Los nacionalistas irlandeses en el norte —la mayoría católicos— buscan la unión con la República de Irlanda, mientras que los unionistas, en su mayoría protestantes, quieren seguir formando parte del Reino Unido.

Burnham apeló a la “calma en todos los bandos” por el desfile, al señalar que se han logrado “grandes avances en Irlanda del Norte, y no queremos ver que las cosas retrocedan”.

Jon Boutcher, jefe del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, pidió “a quienes tienen influencia que animen a la gente a cumplir la ley”, en referencia a una gran protesta que bloquea Garvaghy Road. Indicó que no ha habido señales de violencia ni de desorden.

“La policía está dialogando y trabajando con todas las partes y seguirá haciéndolo. Nos corresponde a todos unirnos en momentos como este para hacer todo lo posible por preservar una Irlanda del Norte pacífica”, indicó Boutcher.

Los políticos que representan a los dos bandos se mostraron enfrentados en sus posturas sobre si la marcha debía seguir adelante.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, quien representa a Sinn Fein, el partido históricamente vinculado al Ejército Republicano Irlandés, manifestó que la decisión de autorizar la marcha “pone en duda cómo funciona todo este proceso de paz”.

“Los avances de los últimos 28 años han quedado en entredicho por las acciones de la Orden de Orange y de quienes, dentro del unionismo político, quieren arrastrarnos hacia atrás”, sostuvo O’Neill mientras asistía a la contraprotesta en Garvaghy Road.

Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático, el mayor partido pro-Reino Unido en Irlanda del Norte, reprochó a los dirigentes de Sinn Fein por avivar la situación.

“El Estado de derecho no puede aplicarse solo cuando a Sinn Fein le gusta el resultado”, declaró Robinson. “Nuestras instituciones se basan en el respeto a la policía, a los tribunales y al Estado de derecho”.

La marcha recibió la autorización final en una audiencia judicial que concluyó a las 2:15 de la mañana del domingo.

La Orden de Orange recibe su nombre de Guillermo de Orange, un príncipe protestante de Holanda que derrotó al rey católico Jacobo para hacerse con el trono británico en el siglo XVII.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP