Primer grupo de deportados llega al convulso Haití tras fin del TPS en EEUU

Unos niños ven una película en un dispositivo móvil, en un refugio para familias desplazadas por la violencia de las pandillas, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) AP

El avión aterrizó en la ciudad haitiana norteña de Cabo Haitiano porque el principal aeropuerto internacional en Puerto Príncipe se considera demasiado peligroso. Actualmente, Washington mantiene una prohibición a que los vuelos comerciales estadounidenses vayan la capital de Haití hasta principios de septiembre, debido a la persistente violencia de las pandillas.

Los deportados vestían de blanco, y muchos se cubrieron el rostro por seguridad mientras periodistas videogrababan su llegada. Casi todos se negaron a hablar. Algunos temen ser blanco de pandillas que controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y extensas zonas más allá.

Entre los deportados había beneficiarios del TPS —siglas en inglés del Estatus de Protección Temporal— y haitianos que habían cumplido condenas de prisión, informó Jean Négot Bonheur Delva, director general de la Oficina Nacional de Migración de Haití.

“No es el Estado haitiano el que pide que los envíen de regreso", señaló Delva. "Nuestra misión es recibir a los migrantes de retorno forzoso. … Les damos la bienvenida con el objetivo de acompañarlos hasta su hogar”.

Delva señaló que algunos de los deportados no nacieron en Haití, aunque son de ascendencia haitiana.

Indicó que varios de ellos planeaban viajar a la región sur del país caribeño, un trayecto peligroso porque las pandillas controlan las rutas principales que conducen a esa zona, y se sabe que abren fuego al azar contra vehículos que pasan.

Otros se dirigen a la región occidental de Haití, agregó.

“Hay un migrante que no sabe nada de Haití porque dijo que venía de República Dominicana; allí nació”, apuntó Delva.

Señaló que el gobierno intentaría reunirlo con posibles familiares en Haití o en República Dominicana, donde viven su madre y su padre.

Funcionarios de inmigración en Haití ofrecieron a los deportados un máximo de 65 dólares y algo para beber y comer.

“A quienes no puedan llegar hoy a sus hogares, los alojaremos en espacios seguros, y al día siguiente el proceso continuará hasta que todos los migrantes regresen a casa, según corresponde”, manifestó Delva.

El funcionario no precisó cuántos de los 161 deportados eran beneficiarios del TPS que habían vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos desde 2010.

A finales de junio, la Corte Suprema estadounidense permitió que el programa TPS llegara a su fin, lo que afecta a cerca de 1 millón de personas de más de una docena de países.

Los casos regresaron a los tribunales inferiores, pero para finales de julio el gobierno no había extendido los permisos de trabajo para los haitianos.

Un juez federal en Washington, D.C., levantó una orden el 5 de agosto que impedía las deportaciones de haitianos que tenían Estatus de Protección Temporal, lo que en la práctica sólo fue una formalidad tras el fallo de la Corte Suprema en junio.

Activistas advierten que Haití es demasiado peligroso para los deportados

Activistas han advertido que Haití es actualmente demasiado peligroso, y no cuenta con recursos suficientes para ayudar a quienes están siendo deportados a un país de casi 12 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad necesita asistencia humanitaria debido al aumento de la violencia de las pandillas y al agravamiento de la pobreza, el hambre y la violencia.

La violencia de las pandillas ya ha obligado a una cifra récord de 1,5 millones de personas a desplazarse en todo Haití, donde se reportó la muerte de más de 3.100 personas de enero a junio y otras 1.189 resultaron heridas, según estadísticas de la ONU.

Un deportado habló brevemente con The Associated Press al llegar a Cabo Haitiano. Se identificó como Jean Diane Louis y contó que salió de Haití cuando tenía 5 años. Dijo que su familia vive en la ciudad de Nueva York y que fue sentenciado a 19 años de prisión por un delito no especificado que, aseguró, no cometió.

“Luego vino el ICE y me llevó sin interrogarme", relató Louis, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés. "Simplemente me enviaron aquí”.

Mientras persiste la violencia de las pandillas, los migrantes haitianos en Estados Unidos siguen siendo arrestados y deportados.

Las autoridades estadounidenses arrestaron el jueves a un popular pastor haitiano en una gasolinera en Springfield, Ohio, según Springfield G92, un grupo religioso que apoya a inmigrantes haitianos. El ICE arrestó a un segundo haitiano que estaba con él.

El pastor, Gilbert Joubert Adrien, estaba detenido por autoridades migratorias en Ohio, narró Marjory Wentworth, portavoz de Springfield G92. Indicó que el ICE ha tenido una fuerte presencia en los últimos días en Springfield, una ciudad de unos 60.000 habitantes, la cual fue objeto de atención cuando Trump afirmó falsamente durante su campaña de 2024 que residentes haitianos allí comían perros.

El Grupo de Apoyo a Refugiados y Retornados de Haití ha denunciado las deportaciones.

“Haití no está listo para recibir este número de migrantes que estaban en el programa de TPS”, señaló en un comunicado el jueves.

El grupo indicó que más de 140.000 haitianos han sido deportados desde países vecinos, incluida República Dominicana, tan sólo en la primera mitad del año.

“Observamos que no hay medidas gubernamentales en vigor para asistir adecuadamente a estos migrantes”, sostuvo el grupo.

Indicó que muchos de los deportados “han visto cómo sus sueños se desvanecen; los vínculos que ya habían creado en sus comunidades se rompen. Muchos están viviendo separación familiar”.

Estados Unidos había realizado aproximadamente un vuelo de deportación a Haití desde diciembre de 2023, según ICE Flight Monitor, que rastrea datos de vuelos y pertenece al grupo activista Human Rights First. Desde diciembre de 2025, los vuelos han partido de Alexandria, Luisiana, un centro de vuelos de deportación del ICE, con una escala en Miami rumbo al Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano.

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Coto informó desde San Juan

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP