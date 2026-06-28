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Prielipp poncha a 10 y los Mellizos vencen 3-2 a los Rockies con jonrón tardío de Kreidler

MINNEAPOLIS (AP) — Connor Prielipp ponchó a una cifra máxima en su carrera de 10 en seis entradas, Ryan Kreidler conectó un jonrón para tomar la ventaja en la séptima y los Mellizos de Minnesota superaron el domingo por 3-2 a los Rockies de Colorado.

El pitcher de los Mellizos de Minnesota Connor Prielipp lanza en la primera entrada ante los Rockies de Colorado el domino 28 de junio del 2026. (AP Foto/Craig Lassig)
El pitcher de los Mellizos de Minnesota Connor Prielipp lanza en la primera entrada ante los Rockies de Colorado el domino 28 de junio del 2026. (AP Foto/Craig Lassig) AP

Prielipp permitió dos carreras y seis hits antes de ser relevado por Andrew Morris (4-2), quien ponchó a dos en 1 1/3 entradas sin permitir hit para acreditarse la victoria. El venezolano Yoendrys Gómez retiró la novena entrada en orden (1-2-3) con cuatro lanzamientos para su octavo salvamento.

Kody Clemens también pegó un cuadrangular, Brooks Lee conectó dos sencillos y Royce Lewis y Trevor Larnach aportaron un doble cada uno para Minnesota, que totalizó con ocho hits. Los Mellizos solo se poncharon una vez: Byron Buxton fue retirado mirando en la octava entrada.

Halvorsen (0-1) permitió tres hits y una carrera en 2/3 de entrada.

Los Mellizos lograron su 16.ª victoria viniendo de atrás y mejoraron a 7-6 en juegos decisivos. Los Rockies perdieron su 22.º partido después de haber estado arriba.

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FUENTE: AP

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